Расплата за ужин: что грозит туристу на отдыхе

С началом сезона отпусков в прессе все чаще появляются истории о случаях мошенничества, с которыми сталкиваются туристы на отдыхе. Вместо того, чтобы вспоминать свежие морепродукты и вид на море, они вынуждены рассказывать о том, как за три блюда с них взяли непомерно высокую плату. И действительно, в чужой стране, не зная языка, в ресторанах легко попасться на уловки обманщиков. Чтобы этого не случилось, читайте материал "Газеты.Ru".

Сезон отпусков — прекрасное время не только для тех, кто едет отдыхать, но и для тех, кто зарабатывает на отдыхающих. Прибыль предпринимателей в местах, привлекательных для туристов, увеличивается в несколько раз, как и соблазн обмануть путешественника, чтобы заработать еще больше.

Мы привыкли хранить бдительность в походах на рынки, где продавцы, как кажется, всегда готовы обсчитать покупателя на лишний фрукт. Но вот сидя в каком-нибудь ресторанчике на берегу Средиземного моря, большинство слепо верит европейской добропорядочности — и напрасно, поскольку мошенники не постесняются запятнать репутацию города, куда обманутые вряд ли вернутся снова. В некоторых европейских странах сейчас ведется весьма серьезная борьба с аферистами, поскольку в популярных для отдыха городах довольно легко нарваться на мошенников, которые обманывают туристов.

Сравнительно недавно широкую известность обрела история американца, которому пришлось заплатить €591 за шесть порций кальмаров в одном из греческих ресторанов на острове Миконос.

Разъяренный турист оставил гневный отзыв о заведении DK Oyster, посоветовав всем избегать этого места. "Они взяли с нас €830 за кальмары, шесть стаканов пива и три салата. Персонал нечестен и отказывается предоставить меню и цены", — написал американец, приложив фото чека. В счете были также две бутылки воды и томатный сок.

В ответ обманутому путешественнику несколько товарищей по несчастью прислали несколько фото других чеков из этого же ресторана. Оказалось, что в этом заведении могут попросить €136 за два бокала просекко или €25 за чашку кофе. Другим гостям принесли бутылку колы за €15, кому-то греческий бургер обошелся почти в €60, а за четыре порции джина с тоником туристами пришлось заплатить больше €100.