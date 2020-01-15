Разориться можно: Топ-10 городов мира с самой дорогой арендой жилья

Эксперты Deutsche Bank подготовили рейтинг городов с самой дорогой арендой недвижимости в 2019 году в рамках ежегодного отчета "Mapping the World's Prices".

В исследовании принимали участие 56 городов по всему миру. За основу аналитики взяли среднюю ежемесячную стоимость аренды квартиры с двумя спальнями в каждом городе.

Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самой высокой арендной платой за жилье.

10. Токио, Япония

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Аренда в месяц: $1 903

Токио — столица Японии, ее административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Токио является одним из трех мировых финансовых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире.

Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.