Разрушение музеев, театров и храмов — это военное преступление. Что за это будет России?

За месяц военного вторжения в Украину российские войска уничтожили десятки гражданских и инфраструктурных объектов — и продолжают обстреливать школы, торговые центры, больницы. Некоторые памятники архитектуры частично разрушены или утрачены навсегда. Бомбят храмы. Обстрелам подверглись музеи. Харьков, Киев, Мариуполь и другие города изменились до неузнаваемости. Архитектурный журналист Ася Зольникова специально для "Медузы" составила список пострадавших объектов — и рассказала, какие у этого будут последствия.

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Каждый день из-за войны в Украине растет число разрушенных зданий. Российские войска наносят удары по жилым кварталам, школам, госпиталям и родильным домам. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк 23 марта сообщил на заседании Постоянного совета ОБСЕ, что российские военные обстреляли 548 учебных заведений в Украине, в том числе 220 школ и 155 детсадов.

21 марта российские войска также обстреляли крупнейший в Киеве торгово-деловой центр Retroville — он превращен в руины. На Мариуполь, по заявлению местного горсовета, ежедневно сбрасывают 50-100 бомб; масштаб разрушений хорошо виден по этому видео, снятому с дрона журналистами The Guardian. По данным британского издания, повреждена большая часть зданий в городах Волноваха в Донецкой области и Счастье в Луганской области.

Боевые действия в Украине наносят ущерб памятникам, музеям и достопримечательностям. Реальный масштаб потерь еще предстоит установить. Министерство культуры и информационной политики Украины ведет список пострадавших объектов и призывает жителей расширять его (заполнив специальную анкету). Сегодня в нем почти сотня наименований.

Мариуполь

Российские власти продолжают утверждать, что военные атакуют лишь "стратегические объекты". Одно из последних таких заявлений прозвучало в связи с обстрелами Донецкого академического областного драматического театра — здания, которое последние 62 года находилось на Театральной площади в Мариуполе. 16 марта по театру нанесли авиаудар. В этот момент в подвале укрывались, по заявлению Мариупольского горсовета, сотни людей. Российские военные отрицают причастность к разрушению театра — и привычно заявляют, что "боевики националистического батальона "Азов"" устроили "кровавую провокацию", заминировав и взорвав здание. Горсовет Мариуполя 25 марта сообщил со ссылкой на очевидцев, что при бомбардировке театра погибли около 300 человек.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Проект архитекторов А.А. Крыловой, О.А. Малышенко был типовым: после Второй мировой войны в СССР появилось множество подобных кинотеатров, домов культуры и театров, выдержанных в стиле советского неоклассицизма. Уникальность каждому придавал декор. Фронтон мариупольского театра украшала скульптурная композиция, изображающая металлургов и хлеборобов. На фотографиях, опубликованных на следующий день после авиаудара, видно, что кровля в центральной части здания уничтожена, а стены обрушились. Однако скульптурная группа частично сохранилась.

Помимо драмтеатра в Мариуполе находится еще несколько неоклассических ансамблей послевоенного периода: среди них выделяются крупноблочные дома на Никопольском проспекте, разработанные по индивидуальному проекту архитектором Дмитрием Яблонским; застройка улицы Архипа Куинджи и проспекта Нахимова. Их нынешнее состояние неизвестно, однако еще 16 марта заместитель мэра города Сергей Орлов в интервью "Forbes Украина" говорил, что в городе, где на тот момент оставалось более 300 тысяч жителей, нет ни одного целого здания. Мариуполь, по его словам, разбомблен на 80-90%.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Среди дореволюционных построек, которых лишился Мариуполь в результате обстрелов, — выдержанный в стиле модерн особняк 1902 года, где последние 12 лет располагались Мариупольский художественный музей им. А.И. Куинджи и мастерская художника Василия Коренчука. Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский сообщил, что утром 21 марта здание было полностью разрушено прямым попаданием снаряда. В экспозиции не числилось оригиналов полотен Куинджи — но там были картины Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других художников. Судьба этих работ неизвестна.

Еще один крупный утраченный объект — модернистский Дом связи, находящийся неподалеку от драмтеатра на проспекте Мира ("Медузе" не удалось выяснить имя архитектора и годы постройки). В здании располагался мариупольский Главпочтамт. С советских времен на парапете сохранялись вывеска и часы — судя по стилистике, они созданы в 1960-70-е. На видео, снятом 11 марта одним из жителей Мариуполя, заметно, что верхняя часть здания существенно повреждена, а вывеска исчезла.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Незадолго до войны мариупольцы начали кампанию по спасению мозаики "Покорители космоса" Виктора Арнаутова — она располагалась на боковом фасаде Дома связи. Панно собирались признать памятником монументального искусства. К январю 2022 года активисты получили разрешение на его восстановление и подыскивали фирму, которая займется реставрацией. Нынешнее состояние мозаики неизвестно.

Харьков

Свою карту разрушений украинской инфраструктуры составил расследовательский проект Bellingcat. На ней видно, что Харьков (второй по численности после Киева в Украине) — один из городов, которые пострадали от обстрелов сильнее всего.

Международная организация по охране памятников Docomomo International сообщает, что в Харькове разрушено не менее 30 объектов культурного наследия. Публикацию сопровождает фотография сильно поврежденного Дворца труда — бывшего доходного дома, построенного по заказу страхового общества "Россия" в 1916 году.

Комплекс, спроектированный петербургским архитектором Ипполитом Претро, занимает целый квартал и поделен на три двора-колодца. Теперь в них не осталось целых окон, стены покрыты выбоинами, а асфальт усыпан обломками — это подтверждают видео, снятые после очередного удара.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Соседние с Дворцом труда постройки на площади Конституции также повреждены: в горсовете взрывной волной выбило окна и массивные деревянные двери. Это здание, построенное по проекту архитекторов Виктора Троценко и Валентина Пушкарева в 1930-е и восстановленное после войны в 1950-е по проекту архитектора Вениамина Костенко, — одно из самых известных в городе.

1 марта была сильно повреждена прямым попаданием снаряда Харьковская обладминистрация на площади Свободы; кровля и межэтажные перекрытия частично обрушились внутрь здания.

На следующий день разрушили областное управление полиции — это одна из самых больших харьковских построек сталинской эпохи. В тот же день сгорел расположенный напротив экономический факультет Национального университета им. Каразина — здание, первоначальным автором которого был архитектор Сергей Тимошенко; его называют отцом украинского модерна.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

От обстрелов в Харькове также пострадали многие значимые дореволюционные сооружения. В Харьковском художественном музее и Библиотеке им. Короленко выбиты окна (в библиотеке также поврежден уникальный потолочный витраж с цветными стеклами). Сотрудники этих институций теперь опасаются за сохранность книг и экспонатов — из-за нарушения температурного режима.

Харьковский историк Антон Бондарев в разговоре с украинским изданием "НВ" упоминает, что в результате обстрелов было очень сильно повреждено здание бывших Судебных установлений. Оно построено по проекту архитектора Алексея Бекетова, в честь которого названа одна из центральных станций харьковского метро. По словам Бондарева, это здание, возможно, было одним из самых больших судебных учреждений в Российской империи — и точно самым крупным на территории украинских губерний.

Разрушен и доходный дом Масловского: жилое здание на улице Свободы, построенное по проекту Моисея Мелетинского в 1911 году, обстреляли 14 марта. По словам киевского краеведа Антона Короба, в этом доме был редкий по сохранности общественный интерьер в стиле модерн: парадную лестницу украшала уникальная лепнина с цветочными орнаментами, росписи, метлахская плитка. Теперь от здания остались руины.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

21 марта мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе уничтожено или повреждено около тысячи зданий, большинство из них — многоквартирные жилые дома. Среди них есть и памятники архитектуры — например, Дом "Слово" на улице Культуры, 9, в котором в советские годы жили многие харьковские писатели.

Практически разрушена Салтовка — самый большой спальный район страны, в котором до войны жили 400 тысяч человек, сообщила исследователь архитектуры и архитектор Евгения Губкина. Салтовку построили в послевоенные годы, это один из интереснейших образцов украинского модернизма. И далеко не единственный пострадавший модернистский ансамбль: 12 марта снаряды попали в Харьковский национальный театр оперы и балета. На фото видно, что в здании разбиты окна и световые фонари (в период советского модернизма эти элементы часто использовались в культурных и образовательных учреждениях — не только в театрах, но и, например, в библиотеках).

Киев

Помимо жилых кварталов в Киеве пострадали и памятники: среди них Киевская малая опера и Киевская телебашня, расположенная на территории Бабьего Яра в непосредственной близости от места массовых казней.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Оперный театр построен в начале XX века по проекту петербургского архитектора Михаила Артынова, который много работал в Харькове и Киеве. 15 марта взрывной волной там выбило все стекла и двери, повредилась облицовка холла. Телебашню, построенную в 1968 году, 1 марта обстреливали целенаправленно. Конструкция устояла, но разрушилось одно из верхних помещений, где располагались аппаратные украинского телевидения.

Тогда же было повреждено здание спортивной базы "Авангард", расположенное на территории, непосредственно примыкающей к зоне расстрелов в Бабьем Яру. В здании планировалось создать первый в Восточной Европе Мемориальный центр Холокоста. В десяти метрах от "Авангарда" снаряды попали в памятник конца XIX века — бывшую контору Лукьяновского еврейского кладбища, где собирались открыть Музей жертв и забвения трагедии Бабьего Яра. Деревянная синагога по проекту немецко-швейцарского архитектора Мануэля Герца, инсталляции "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович и "Зеркальное поле", созданное архитектурным бюро мемориального комплекса "Бабий Яр", не пострадали.

Команда мемориального центра Бабий Яр исследует ракетный удар по урочищу совместно с Центром пространственных технологий. Директор последнего, Максим Рохманийко, отмечает, что всю площадь Бабьего Яра можно рассматривать "как территорию Холокоста, которую нельзя трогать", поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек.

Вся страна. Храмы и синагоги

С начала войны в восьми регионах Украины пострадало по меньшей мере 59 религиозных объектов (не считая прилегающих к ним зданий). Большинство из этих сооружений — православные храмы в Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской областях. Взрывная волна от одной из ракет 10 марта повредила также Харьковскую хоральную синагогу. Ее создал петербургский архитектор Яков Гевирц, спроектировавший синагоги в Мариуполе и Ростове-на-Дону. В 1913 году она была одной из самых больших синагог в Европе.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Попал под обстрел один из старейших православных храмов Харькова — Успенский собор, построенный в XVII веке. В результате обстрела повреждены иконы, церковная утварь, разбиты окна. Та же картина — в харьковском храме преображения Господня. В храме святых жен Мироносиц разбит один из куполов.

Некоторые церкви в Украине просто уничтожены. На Житомирщине 6 марта загорелся памятник архитектуры национального значения — деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году; уцелела только колокольня. В городе Гуляйполе в Запорожской области серьезно пострадал храм в честь святителя Тихона: разрушена башня, повреждены фрески. В Броварском районе Киевской области в результате обстрела поселка Заворичи сгорела сельская Свято-Георгиевская церковь — и несколько домов на восточной окраине села.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Вечером 12 марта от авианалета пострадала Свято-Успенская Святогорская Лавра в городе Святогорск, построенная в XVII-XIX веках. Во время обстрела внутри находились беженцы — по данным Украинской православной церкви, их было 520, некоторых ранило осколками. Гостиничные корпуса, где разместили большую часть людей, пострадали сильнее всего.

Вся страна. Музеи

На севере Киевской области в поселке городского типа Иванков под обстрелами сгорел Иванковский историко-краеведческий музей, в котором находились уникальные произведения художниц Анны Верес и Марии Примаченко (скульптуры, созданные по мотивам картины Примаченко, стоят в Киеве возле офиса президента). Картины не пострадали — их успели вынести из музея местные жители, но здание полностью уничтожено.

В городе Ахтырка обрушился краеведческий музей. Он находился в классицистском здании XIX века. Помимо него уничтожены железнодорожная станция Ахтырки, здание исполнительного комитета, универмаг и все магазины.

В Сумской области пострадал Круглый двор в Тростянце — старейшее общественное здание на северо-востоке Украины, созданное в XVIII веке. По словам главы Сумской областной администрации Дмитрия Живицкого, российские военные снесли танком ворота — и повредили стоящую рядом картинную галерею во дворце Голицына.

Музей-замок "Усадьба Попова" — памятник архитектуры в Васильевском районе Запорожской области, построенный в 1894 году, — не только был обстрелян из артиллерии, но и пострадал от мародерства. Директор музея Анна Головко утверждает, что российские солдаты "уничтожили все, что попадалось на пути", и вынесли из здания "все, что можно было взять в руки и сумки" — в частности, мраморный унитаз времен графов Поповых. Глава департамента культуры и информационной политики Запорожской облгосадминистрации Влад Мороко добавил, что впервые этот унитаз украли еще большевики, но потом кто-то вернул артефакт музею — и вот теперь он снова исчез. Российская сторона никак не прокомментировала этот эпизод.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорит, что по состоянию на 22 марта окрестности Чернигова разрушены полностью, пригород — на 60%. Во всем городе нет света. Одна из бомб, сброшенных в ночь на 11 марта, попала в здание детской библиотеки — об этом сообщил мэр города Владислав Атрошенко. Возведенная в ХІХ веке постройка (бывший музей украинских древностей В. Тарновского) имела охранный статус.

Что будет с украинскими городами после войны

"Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом и квартиру в результате боевых действий, государство Украина восстановит все", — заявил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений. Министр культуры Италии Дарио Франческини написал в твиттере, что Италия готова построить заново разрушенный театр в Мариуполе. Греческий премьер Кириакос Мицотакис в свою очередь пообещал восстановить мариупольский родильный дом, частично разрушенный во время обстрелов 9 марта.

Скорее всего, после войны многие международные архитектурные бюро предложат проекты быстровозводимого и доступного жилья для украинцев, потерявших дом, — это уже неоднократно происходило после природных катаклизмов и военных конфликтов.

Еще одно большое направление, в котором будет двигаться архитектура в Украине, — восстановление утраченных памятников и достопримечательностей. Это потребует ответа на вопрос, нужно ли восстанавливать архитектуру в довоенном виде или сохранять ее "боевые отметины", как было сделано, например, в берлинском Новом музее, разрушенном в годы Второй мировой войны. С учетом декоммунизации, которая активно шла в Украине в последнее десятилетие, еще одной важной темой станет восстановление и переосмысление коммунистического наследия — и то, в каком виде его там решат сохранить.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Однако говорить о восстановлении объектов еще рано: в Украине продолжаются боевые действия. Во Львове и Одессе укутывают памятники в огнеупорную изоляцию и вывозят из церквей произведения искусства, чтобы защитить их от возможных бомбежек; в Киеве собирают деньги на защиту модернистских витражей знаменитого фуникулера на Владимирской горке.

Посольство Украины при Святом Престоле и Верховная украинская католическая архиепархия в то же время просят Россию не бомбить легендарный собор Святой Софии.

Военное преступление

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине. К военным преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС, относятся и "умышленные нападения на гражданские объекты — объекты, которые не являются военными целями". В теории, Украина может приобщить к делу в отношении причастных к войне и доказанные случаи разрушения зданий российскими войсками.

Сейчас оценить весь объем нанесенного ущерба невозможно. Каждый конкретный случай потребует дополнительных оценок — в зависимости от обстоятельств можно будет установить квалификацию нарушений. Если будет доказано, что Россия действительно обстреливала памятники, наиболее вероятно, что действия будут квалифицироваться по подпункту ix пункта b части 2 статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда: "Умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями".