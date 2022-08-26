Роскошная жизнь аристократов и богачей в элегантных дворцах – поднимите руки, кто не мечтал хотя бы один день насладиться подобной сказкой! Сегодня любой может ощутить себя графом или королем хоть на одну ночь, остановившись на ночлег в каком-нибудь из прекраснейших европейских замков.

Древние и монументальные, роскошные и игривые замки иногда оказываются неподъёмным наследством для старинных родов, поэтому большая часть их лежит в руинах.

Содержание впечатляющих сооружений обходится очень дорого, именно поэтому замки многократно меняют владельцев и зачастую превращаются в отели. Как правило такого рода постройки располагаются в необыкновенно живописных местах, часто на скалах, особенно те, которые изначально были возведены как крепости, так что прекрасный вид из окна, как минимум, обеспечен.

В гостях у Генриха VIII и Анны Болейн

И это не метафора, а вполне буквальное выражение, поскольку Торнберийский замок, который находится в 20 километрах от Бристоля, в свое время принадлежал Генриху VIII. Именно здесь король провел медовый месяц со своей не менее знаменитой женой Анной Болейн. В 2021 году после реставрации и модернизации замок возобновил прием посетителей. Если до этого величественное сооружение по праву гордилось башнями и турелями, впечатляющими стеновыми панелями эпохи Тюдоров и покрытыми росписью потолками, каминами и кроватями с балдахинами, то после реставрационных работ всё стало еще более красивым и величественным. Гости могут насладиться не только подлинно королевским отдыхом, но и разнообразными аристократическими развлечениями, в том числе соколиной охотой и охотой с луком.