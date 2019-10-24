Развлекательные системы в самолетах устарели. На что их менять?

Американский инженер назвал причины, по которым авиакомпании должны как можно быстрее избавиться от систем развлечений на борту, вмонтированных в спинки кресел. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

Многие авиакомпании идут по пути избавления от систем развлечений в креслах, с помощью которых пассажиры смотрят фильмы, слушают музыку, читают книги и делают многое другое. Несмотря на то, что у них есть много плюсов, немало и минусов и оснований, чтобы демонтировать, — пишет издание. Аналитик портала Карисса Роусон назвала несколько доводов в пользу второго варианта.

Во-первых, отсутствие развлекательных систем даст больше пространства для ног пассажира. Дело в том, что развлечения — это не только экран на спинке, но и большое количество проводов и других частей, которым не хватает места внутри кресла. Их чаще всего размещают под сиденьем в специальных коробках. В результате места для ног становится меньше.

Во-вторых, большинство систем в самолетах уже давно устарели, а перевозчики не спешат их обновлять. В итоге работать с ними становится неудобно из-за их "тормознутости", а картинка на экране в век новых технологий и дисплеев оставляет желать большего. Эксперт добавляет, что любой современный смартфон или планшет с легкостью заменит устаревшую систему. При этом личный гаджет пассажира всегда можно повернуть в любую сторону и пользоваться им, даже если впереди стоящее кресло оказывается опущено.

И еще один плюс для пассажиров в пользу избавления от полетных развлекательных систем. Их отсутствие будет подталкивать авиакомпании искать альтернативные сервисы для своих клиентов. В их числе, например, выдача пассажирам планшетов, не привязанных к месту, и наличие бесплатного Wi-Fi с хорошей скоростью.

Отличным примером борьбы с экранами на спинках кресел является авиакомпания American Airlines. За последние два года американцы добавили высокоскоростной Wi-Fi в более, чем 700 своих самолетов на внутренних маршрутах. Это стало возможным благодаря спутниковому интернету, который способен поддерживать скорость, даже если все пассажиры находятся в сети. К слову, высокоскоростной Wi-Fi на борту становится весьма важным для пассажиров в нынешнее время, когда все больше людей могут работать удаленно посредствам интернета.

Вместе с тем многие пассажиры по-прежнему высказываются за сохранение на борту систем развлечений в спинках кресел. "Но как только бесплатное потоковое вещание и бесплатный Wi-Fi будут предлагаться так же широко, как и старые экраны с фильмами и музыкой, люди легко поменяют свои взгляды в пользу последних", — резюмирует эксперт.