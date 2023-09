Рейтинг 50 Best: Лучший отель в мире находится в Европе

Стал известен ТОП-50 лучших отелей мира, в который вошли гостиницы на шести континентах, получившие награды за свои исключительные данные. И этот список совершенно точно стоит взять на заметку при планировании отпуска в следующем году. Особенно учитывая тот факт, что 21 гостиница, вошедшая в престижный рейтинг, находится в Европе. Лучшей же стала роскошная итальянская вилла XVIII века Passalacqua с видом на озеро Комо.

Рейтинг World's 50 Best Hotels, автором которого является известная британская издательская группа William Reed, составляется по результатам голосования 580 международных экспертов гостиничной и туристической индустрии, имеющих большой опыт работы в этой сфере, при этом соотношение мужчин и женщин в жюри составляет 50/50.

Почти половина объектов, отмеченных наградами, находится в Европе



Лондон укрепил свою репутацию мирового туристического центра: в список попали четыре отеля - Claridge's (16 место), The Connaught (22 место), NoMad London (46 место) и Savoy (47 место).



В список также вошли еще два отеля из Великобритании: гостиница Gleneagles в Шотландии заняла 32-е место, получив также награду Art of Hospitality Award – особое признание за превосходное качество гостиничных ресторанов и обслуживание в них.

Отель The Newt в Сомерсете занял 37-е место, получив дополнительную награду "Лучший бутик-отель Карло Альберто", которая присуждается только тем отелям, которые соответствуют всем критериям бутик-отеля.

Шесть отелей, получивших награды, находятся во Франции, причем четыре из них – в Париже: Le Bristol (29-е место), La Réserve (31-е место), Cheval Blanc (34-е место) и Hôtel de Crillon (50-е место). Кроме того, в список вошли престижные отели Лазурного берега Hotel Du Cap-Eden-Roc и The Maybourne Riviera, а также Eden Rock на Сен-Бартелеми – самом маленьком острове Французских Антильских островов.

Остальные европейские отели, отмеченные членами жюри, расположены в Афинах, Мадриде и Италии, пишет Euronews.

Италия – родина лучшего отеля мира 2023 года



Награду за лучший отель мира 2023 года получил Passalacqua на озере Комо (Италия).



24 номера отеля расположены в трех зданиях на семи акрах идеально ухоженных террасных садов с оливковыми рощами, мимозой, розами и магнолией. Внутри виллы XVIII века, ранее принадлежавшей композитору Винченцо Беллини, царит атмосфера итальянского мастерства. Оригинальные фрески и резьба на потолке дополнены позолоченными зеркалами, портретами XIX века, лакированными антикварными столами и муранскими люстрами.

Еда отличается простотой и непринужденностью, а гости часто заходят на кухню, чтобы побеседовать с шеф-поваром, как будто это их собственный дом.

"Огромные поздравления Passalacqua с выдающимся достижением – всего через два года после открытия он стал номером один!" – прокомментировал результаты Тим Брук-Уэбб, управляющий директор The World's 50 Best Hotels.

Гонконгский отель занял второе место



Второе место в списке занял отель Rosewood Hong Kong, расположенный в районе искусств и дизайна Victoria Dockside с великолепным видом на гавань.

65-этажный отель на 413 номеров включает 11 ресторанов, спа-центр, бассейн, фитнес-центр и оформлен в современном стиле сдержанной роскоши.

В Азии расположено еще 17 объектов, номинированных на премию World's Best Hotels 2023, среди них Four Seasons Bangkok, The Upper House в Гонконге и Aman Tokyo.