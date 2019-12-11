Революция в мире авиации. В самолетах появится кнопка, с помощью которой посадить машину сможет даже пассажир

Компания Garmin International Inc объявила о создании инновационной системы Autoland, которая призвана совершить настоящую революцию в авиации. Робот сможет посадить самолет с помощью нажатия одной кнопки. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Как заявили разработчики, новая система после активации будет контролировать посадку самолета без вмешательства человека практически в любой ситуации. Autoland автоматически вычислит наилучший для маневра аэропорт в пределах 300 километров и направит воздушное судно к нему. Активируется система нажатием кнопки в кабине пилотов. По словам создателей Autoland, систему необходимо использовать только в чрезвычайной ситуации, например, когда пилот теряет сознание или из-за обострения болезни не может выполнить посадку.

Инновационная модель автоматической посадки будет учитывать все факторы полета: от погоды и рельефа местности до любых препятствий на пути и количества топлива. Она даже выберет идеальную взлетно-посадочную полосу и предупредит авиадиспетчеров, а также пилотов других находящихся поблизости самолетов, — уверяют в Garmin International Inc. Дисплеи смогут показать местоположение самолета на карте вместе со всей нужной информацией: аэропорт назначения, приблизительное время прибытия, расстояние до аэропорта и оставшееся топливо. Также в удобном для понимания формате будут обозначены скорость полета, высота над уровнем земли и курс самолета.

Во время посадки система сможет управлять скоростью и мощностью двигателя, чтобы самолет мог подниматься, снижаться или поддерживать высоту по мере необходимости. Она также позволит переходить в режим ожидания, то есть позволит самолету летать вокруг аэропорта, пока тот не будет готов к посадке. Выключение двигателей также автоматизировано, поэтому пассажиры смогут безопасно покинуть самолет после приземления.

Как заявили разработчики системы, теперь посадить воздушное судно сможет обычный пассажир. В Garmin International Inc также добавили, что пассажиры получат возможность общаться с Autoland, следуя инструкциям на дисплее и используя интерфейс с сенсорным экраном в кабине экипажа. Система может быть деактивирована в любой момент, если пилот вновь станет способен выполнять свои прямые обязанности. В Garmin также предупредили, что система работает неустойчиво, если самолет находится в чрезвычайно отдаленной зоне, над большими водоемами, или если у самолета возникли механические проблемы, или заканчивается топливо.

Первоначально систему Autoland планируют установить на небольших самолетах Cirrus Vision Jet или Piper M600, которые уже имеют интегрированную кабину пилота G3000. До этого Autoland должна пройти сертификацию Федеральной авиационной администрации США (FAA).