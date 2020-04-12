Водопад Анхель или Керепакупаи-меру в Венесуэле – самый высокий водопад в мире, общая высота которого составляет 979 метров. Вода свергается с вершины Ауян-Тепуи – на языке коренного населения это означает "гора дьявола". Добраться до Анхеля можно только по воздуху или по реке. Как с ним связан наш земляк Александр Лайме?

Свое название водопад получил благодаря американскому пилоту и искателю приключений Джимми Эйнджелу, который случайно обнаружил его по время полета, а в 1937 году, надеясь найти золото, приземлился на вершине горы. Его самолёт увяз и получил повреждения, и Эйнджелу вместе с попутчиками понадобилось несколько дней, чтобы добраться до цивилизации. Спустя целых 18 лет некто, уже успевший прославиться, как первый человек, дошедший до подножия Анхеля, смог взойти на вершину Ауян-Тепуи и обнаружил самолет Эйнджела. Этим путешественником был исследователь латышского происхождения Александр Лайме.

Лайме родился в 1911 году в Риге, в семье портного. Еще в детстве мальчика захватил дух приключений – он много читал и интересовался далекими землями. С годами его желание исследовать их никуда не пропало. К примеру, в подростковом возрасте он отправлялся в недолгие морские путешествия, а позже использовал любую возможность побывать в других странах. Франция, Египет, Англия, Испания, Марокко – лишь некоторые из тех, что Лайме упоминает в своих рассказах.