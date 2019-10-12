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9. Beau-Rivage Palace
Роскошь и уют: Топ-10 лучших отелей в мире
Foto: Shutterstock

Отель может сделать путешествие незабываемым, а может полностью испортить его. Именно поэтому так важно тщательно подойти к выбору отеля. Портал Condé Nast Traveler опубликовал результаты своего 32-го ежегодного исследования, в рамках которого был проведен опрос туристов и по результатам опроса названы лучшие отели в мире.

Свыше 600 тыс. человек приняли участие в опросе, выразив свое мнение относительно почти 10 тыс. отелей в разных странах мира. Ниже мы расскажем о 10 лучших отелях в мире.

10. Rosewood Luang Prabang

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A post shared by Rosewood Hotels & Resorts (@rosewoodhotels) on Oct 7, 2019 at 12:47pm PDT


Место: Лаос

Стоимость одной ночи: от $960

Это один из лучших отелей в Юго-Восточной Азии. Rosewood Luang Prabang расположен в очень спокойном месте. Здесь есть места в виллах с персональным бассейном. Туристов также впечатляют водопад и река, расположенные на территории отеля.

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9. Beau-Rivage Palace

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