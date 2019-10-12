Роскошь и уют: Топ-10 лучших отелей в мире

Отель может сделать путешествие незабываемым, а может полностью испортить его. Именно поэтому так важно тщательно подойти к выбору отеля. Портал Condé Nast Traveler опубликовал результаты своего 32-го ежегодного исследования, в рамках которого был проведен опрос туристов и по результатам опроса названы лучшие отели в мире.
Свыше 600 тыс. человек приняли участие в опросе, выразив свое мнение относительно почти 10 тыс. отелей в разных странах мира. Ниже мы расскажем о 10 лучших отелях в мире.
10. Rosewood Luang Prabang
Место: Лаос
Стоимость одной ночи: от $960
Это один из лучших отелей в Юго-Восточной Азии. Rosewood Luang Prabang расположен в очень спокойном месте. Здесь есть места в виллах с персональным бассейном. Туристов также впечатляют водопад и река, расположенные на территории отеля.
TagsГостиница Отель
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