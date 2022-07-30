Три эстонки сделали себе имя в роскошном и закрытом мире суперъяхт и готовы приоткрыть для нас двери, ведущие в этот таинственный мир внутри "стеклянного шара".

"Владельцам нельзя говорить "нет". У меня был случай, когда один из них проснулся утром первого мая в Италии и заявил, что хочет завести мопса цвета кофе с молоком. Мне пришлось искать местные питомники и выяснять, у кого в продаже есть такая собака", — рассказывает Меэли Лепик. Она — одна из почти сотни граждан Эстонии, которые творят большие дела в этом постоянно растущем, но все еще таинственном мире. Самые богатые владельцы яхт выбирают себе в команду только самых лучших.

После начала войны в Украине шикарные яхты олигархов привлекают особое внимание всего мира. Суда конфисковывают, но в отношении многих из них возникает вопрос: кто же их настоящие владельцы? Ежегодно строятся сотни самых дорогих в мире игрушек — по заказу не только олигархов, но и шейхов и американских предпринимателей в сфере информационных технологий.

В апреле издание The Guardian опубликовало статью, в которой капитан подобной яхты, пожелавший остаться инкогнито, рассказал, что вечеринки с употреблением наркотиков и сексом на таких судах — это ежедневное явление. По его словам, на этих яхтах эксплуатируют женщин, а уборщицам платят слишком большую зарплату для того, чтобы они что-то замечали после таких тусовок. Однако три наших героини рисуют совсем иную картину происходящего: гламура там больше, чем можно себе представить, а оргий и кокаиновых вечеринок гораздо меньше, чем можно было бы предположить.

Суперъяхты — самые дорогие игрушки в мире

Путь Меэли Лепик в мир роскошных яхт был крайне необычным и головокружительным. Она попала в "стеклянный шар", как она его называет, сравнительно недавно и не планирует покидать его в ближайшее время.

Лепик изучала теологию в Тартуском университете и работала в художественной галерее. Ничто не предвещало того, что ждет ее в будущем. Потом она переехала в Финляндию, и кто-то предложил ей пойти работать на судно. Несколько лет она работала там. Большой экономический кризис привел Меэли на Ближний Восток, в Оман. Там она проработала два года в государственной компании. Ее жизни там посвящена книга "Мой Оман", о ней писала эстонская пресса. С Меэли после выхода статьи в Anne&Stiil связалась одна эстонка. Зачем? Все потому, что Лепик упомянула в рассказе, что у нее есть мечта — работать на частной яхте.

"Она нашла меня и сказала, что может мне помочь. Потом мы даже стали подругами. Составили список моих навыков. В конце концов, к тому моменту я уже в течение восьми лет работала на коммерческих судах", — вспоминает Меэли. Однако навыки в ресторанной и гостиничной сфере еще предстояло отшлифовать, поэтому несколько месяцев она проработала в отеле Swissôtel. Вместе с тем Меэли зарегистрировалась на порталах, занимающихся подбором персонала для яхт.

Конкуренция за места очень высокая. В этом бизнесе имеют значение внешний вид, паспорт и цвет кожи. Меэли было 33 года, когда она впервые отправила CV на должность младшей стюардессы. "Это не идеальный возраст для такой работы. Но женщины из северных стран сохраняются лучше", — говорит Меэли. Бывший партнер ее подруги был капитаном 50-метровой яхты, и они искали еще одну стюардессу. В отделе интерьера их было четверо. Было необходимо досконально знать арабскую культуру и кухню. У Меэли был опыт работы в Омане. Так началось ее изменившее жизнь путешествие, которое длится уже десять лет. "8 мая 2012 года я отчалила из голландского порта".