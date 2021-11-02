Ростом не вышел: Топ-7 самых маленьких стран в Европе

Пословица "мал золотник, да дорог" очень метко описывает суть карликовых государств Европы: несмотря на крохотные территории, они могут похвастаться роскошными панорамами и богатой историей. Wanderlust рассказывает о семи самых маленьких странах Европы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ватикан



Территория: 0.44 кв.км

Столица: Ватикан

Население: 801 человек

Государство Ватикан находится в Риме и является штаб-квартирой римской католической церкви и самым маленьким государством в мире. Главная достопримечательность Ватикана — базилика Св. Петра, Сикстинская капелла и Музей Ватикана. Главный источник дохода — почтовые марки и открытки, а местные банкоматы являются единственными в мире с интерфейсом на латыни.