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Монако
Ростом не вышел: Топ-7 самых маленьких стран в Европе
Foto: Shutterstock

Пословица "мал золотник, да дорог" очень метко описывает суть карликовых государств Европы: несмотря на крохотные территории, они могут похвастаться роскошными панорамами и богатой историей. Wanderlust рассказывает о семи самых маленьких странах Европы.

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Ватикан


Территория: 0.44 кв.км
Столица: Ватикан
Население: 801 человек

Государство Ватикан находится в Риме и является штаб-квартирой римской католической церкви и самым маленьким государством в мире. Главная достопримечательность Ватикана — базилика Св. Петра, Сикстинская капелла и Музей Ватикана. Главный источник дохода — почтовые марки и открытки, а местные банкоматы являются единственными в мире с интерфейсом на латыни.

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Монако

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Мальта Ватикан Европа Люксембург Монако
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