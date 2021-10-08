Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина

Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".

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Глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за поддержку индустрии туризма и гостеприимства. "Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе. ... Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России", — написала она, добавив, что команда Ростуризма работает над национальным маршрутом по местам отдыха президента.

"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири", — отметили в ведомстве.

Там также рассказали, что сейчас проводят ревизию существующих туристических маршрутов по стране и вместе с бизнесом планируют новые туры, которые будут пользоваться популярностью у россиян и иностранных гостей.

"Уже в этом году Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного путешественника. Поэтому такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличие маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать — остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", — сообщили в ведомстве.