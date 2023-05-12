Рожденный жарить летать... может! Как использованное масло из ресторанов превращают в самолетное топливо

Существует особый ритуал создания идеального сычуаньского хот-пота (горячего горшочка), и он включает в себя жир – много жира. Обедающие сначала опускают кусочки мяса в острый суп, насыщенный расплавленным животным жиром, затем окунают каждый кусочек в тарелку с растительным маслом и только потом его едят. Это очень жирный деликатес, поедание которого только в одном китайском городе Чэнду ежемесячно оставляет после себя около 12 000 тонн отработанного масла.

Так происходило до тех пор, пока в 2016 году один из стартапов начал экспортировать остатки ресторанного жира в Европу и Сингапур, где его перерабатывают в топливо, достаточно чистое для полетов самолетов.

Авиационная промышленность, на которую приходится около 2% всех мировых выбросов газов, вызывающих потепление планеты, вынуждена искать более экологичные способы "питания" своих реактивных двигателей. Несколько крупных авиакомпаний, включая British Airways, Cathay Pacific Airways и Delta Air Lines, обязались заменить около 10% своего авиационного топлива экологически чистой альтернативой к 2030 году, и свыше 50 компаний уже начали экспериментировать с ней, пишет Bloomberg. Однако более чистые заменители все еще находятся в стадии разработки.

Отработанное масло из кухонь становится основным источником экологически чистого авиационного топлива, поскольку оно не вытесняет производство продуктов питания и не способствует вырубке лесов, чтобы освободить место под сельскохозяйственные культуры. А Китай, с его многочисленным населением и любовью к супержирным горячим горшочкам, уже является крупнейшим экспортером.