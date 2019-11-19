Рождественская ярмарка-2019 в Риге признана самой бюджетной в Европе

Рождественские ярмарки в Риге, Загребе и Таллине вошли в список самых доступных в Европе. К такому выводу пришли эксперты британской почтовой службы The Post Office и поделились с The Sun.

Специалисты оценили 13 европейских городов, в которых ежегодно разворачиваются лучшие рождественские рынки. Чтобы рассчитать стоимость поездки за подарками к Рождеству и Новому году, эксперты сложили среднюю стоимость проживания в отеле на две ночи, завтраков, двух ужинов, трансфера из аэропорта, а также цену на еду и глинтвейн, пишет портал turizm.ru.

Самой дешевой для путешественников оказалась поездка на рождественскую ярмарку в Риге. Двухдневные каникулы в столице Латвии обойдутся на двоих в 580 евро. В частности, трансфер в отель и обратно здесь стоит всего 5 евро. За два обеда из трех блюд паре туристов придется заплатить порядка 163 евро, а за две кружки глинтвейна — 6 евро. В итоговую цену британцы также заложили стоимость авиаперелета. В среднем, размещение в рижском отеле на две ночи и билеты на самолет обходятся в 380 евро на двоих. Сам рождественский рынок в Риге расположится на Домской площади в старом городе. Он откроется 30 ноября и будет работать до 6 января.

В число бюджетных направлений, которые подарят настоящее новогоднее настроение, попали также Загреб в Хорватии (612 евро на двоих), Таллин (621 евро), французский Лилль (673 евро) и Прага (717 евро). Сильнее всего по карману туристов ударят поездки в канун Рождества в Вену и Мюнхен. Эти два города, к слову, являются самыми популярными у европейцев. Новогодние каникулы в австрийской столице будут стоить порядка 909 евро, а в столице Баварии — 848 евро. В ТОП также попали Краков (721 евро), Будапешт (730 евро), Стокгольм (732 евро), Берлин (758 евро), Копенгаген (767 евро) и Страсбург (800 евро).

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании призвало соблюдать бдительность во время посещения рождественских ярмарок. Данная рекомендация была выпущена в связи с существованием террористической угрозы, — подчеркнули в ведомстве. Особенно осторожными британские власти призвали быть при посещении рождественских ярмарок в Германии, Франции и Испании. Кроме того, в министерстве обратили внимание на возможную опасность во время массовых праздничных мероприятий в Дании, Швеции и Нидерландах.