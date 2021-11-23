Рождественское развлечение в Литве: по железной дороге к Деду Морозу

До Рождества и Нового года осталось не так много времени и Аукштайтийская железная дорога в Литве решила создать праздничное настроение для своих посетителей - при помощи поездки к Деду Морозу на рождественском поезде. По словам организаторов, уникальная поездка на праздничном поезде порадует и наполнит сердца праздничным настроением.

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Рождественский поезд будет курсировать по маршруту Аникщяй-Трошкунай-Аникщяй. Пассажиров будут сопровождать гномы. Они помогут написать письмо Деду Морозу, а во время викторины расскажут всю правду о Рождестве и Деде Морозе.

В Трокушкунай пассажиры посетят подземную деревню Деда Мороза. Там можно будет встретиться с ним и передать письма, сделать елочную игрушку своими руками, выпить чаю с печеньями, посмотреть мультфильм о рождественской звезде.

В деревне путешественников ждут сюрпризы и веселое времяпрепровождение.

Эта программа предназначена для семей с детьми, групп детей из детских садов и школ, организаций (для них приготовлена отдельная программа).

Праздничные поездки будут осуществляться с 12 декабря по 8 января с 10:00 до 15:00 каждый день.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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