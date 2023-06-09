Рукой подать. Поместья, природные тропы, парки и смотровые вышки: 12 интересных мест в Литве рядом с латвийской границей
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За последний год инфляция сделала нашу жизнь сильно дороже. Подорожали при этом не только продукты в магазине и жилье, но и туристические путевки и расходы на поездки в целом. А глава Tez Tour Константин Пальгов прямо заявил, что на 300-350 евро за путевку в Турцию рассчитывать больше не стоит. В итоге оказалось, что позволить себе качественно отдохнуть может гораздо меньшее количество людей, нежели ранее. Тем не менее, лето уже почти наступило и вопрос о том, куда поехать так, чтобы не разорвало бюджет, становится все более актуальным.

Самый простой способ – это отправится к нашим ближайшим соседям – в Литву и Эстонию. Причем совершенно не обязательно ехать в Вильнюс или Таллин. Дабы сэкономить на бензине, ночлеге и провести в машине по возможности меньше времени, мы нашли несколько очень интересных мест в Литве, которые расположены всего в нескольких десятках километров от границы с Латвией и в них легко приехать утром и вернуться домой вечером. Часть из них можно объединить, если вам хочется впихнуть в один день максимальное количество активностей. Другие совместить получится едва ли, особенно если вы семья с маленькими детьми.

Осталось только отметить, что мы сознательно обошли стороной такие литовские города, как Паневежис, Шауляй или Биржай. В каждый из них можно (и нужно) приехать на целый день, и они каждый стоит отдельного рассказа.

В этой статье вы найдете ответы на вопросы:Куда поехать в Литве, чтобы я не сидел за рулем больше двух часов?

  • Есть ли на севере Литвы что-то еще, кроме природных троп?
  • А если я живу не в Риге, то куда ехать мне?
  • Есть ли в северной Литве что-то для семей с детьми?
  • Чем интересны литовские поместья, которые находятся рядом с Латвией?

Итак, поехали!

Мушос Тирелис – лучшая природная тропа северной Литвы

Если вы любите гулять на природе, то обязательно добавьте эту тропу в список тех, которые вы должны посетить в этом году. На наш взгляд эта лучшая природная тропа наших южных соседей и находится она примерно в 100 километрах от Риги.

Тропа Мушос Тирелис (Mūšos Tyrelis) проходит по Жагарскому региональному парку и считается самой длинной в Литве дощатой тропой, проложенной по болоту – 3,6 километра. Тропа круговая, поэтому вам не нужно будет возвращаться к началу по той же дороге. Что же касается обуви, то наличие деревянных мостков позволяет приехать сюда даже в кроссовках (и взять детскую коляску), но учтите, что в таком случае вам покорится не вся тропа. Примерно на середине маршрута тропа раздваивается и вам нужно будет выбрать по какому пути отправиться дальше.

Для прогулки по дальнему лесу мы бы советовали иметь специальную обувь, поскольку вас ждет большое количество корней и довольно мокрая и местами грязная почва. Зато если вы отправитесь по дальней тропе, то сможете увидеть валун Тирелис (Tyrelis), который, как считается, использовался для жертвоприношений языческим богам в XIV-XVI веках, а также место, где от советской власти прятались после Второй мировой войны литовские Лесные братья.

Также на тропе вам встретится озеро Микнайчай (Miknaičiai) и небольшая часовня, установленная на месте, где когда-то давно были найдены обглоданные останки девушки, отправившейся на болота за ягодами. Местные жители решили, что в ее гибели виноваты злые духи, обитающие на болоте. Но, скорее всего, духи здесь совершенно ни при чем. Тем не менее, часовенка была установлена (никто не знает когда), обновлена в середине XX века, а в 2019 году ее установили заново, отправив предыдущую в местный музей.

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