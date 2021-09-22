Рукой подать: ТОП-7 интересных мест в Эстонии недалеко от латвийской границы

Иногда вовсе не обязательно ехать далеко для того, чтобы посмотреть удивительные и уникальные места в других странах. В Эстонии недалеко от латвийской границы можно найти много всего интересного — природные тропы, смотровые вышки, средневековые развалины и даже по сей день сохранившиеся замки. "Тургид" предлагает познакомиться с несколькими эстонскими достопримечательностями, которые находятся совсем близко к границе Латвии.

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Городок Мыйзакюла



≈ 2 ​​километра от границы с Латвией

Городок Мыйзакюла — один из самых маленьких городов в Эстонии с населением 800 человек. В старом здании станционного управления 1932 года находится городской музей, экспозиция которого расскажет об основании города и о его образовательной, культурной и спортивной жизни.

Возникновение и развитие Мыйзакюла тесно связаны с железной дорогой, этой тематике посвящена большая часть экспонатов. В музее можно увидеть бронзовые таблички железнодорожных подвижных составов, макеты паровоза, пассажирских вагонов, локомобиля и дрезины.



Что интересно, посетители также смогут осмотреть бронзовую пепельницу из купе-вагона русского царя Николая II — она сохранилась с тех пор, как вагон был разобран на части в цехах Мыйзакюла в 1920-х годах.

Посетители музея в хорошую погоду за дополнительную плату (2 евро) могу заказать поездку на настоящей дрезине по железной дороге.