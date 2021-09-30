Рукой подать: ТОП-7 интересных мест в Литве недалеко от латвийской границы

Иногда вовсе не обязательно ехать далеко для того, чтобы посмотреть удивительные и уникальные места в других странах. Совсем недавно Тургид рассказывал о том, какие интересные достопримечательности можно увидеть в Эстонии, отъехав от границы с Латвией всего пару десятков километров. Сегодня же мы расскажем, что можно найти недалеко от границы Латвии с Литвой. И уверяем, вам будет не менее интересно, чем в случае с нашими северными соседями.
Необычная платформа с видом на озеро
Зарасай – небольшой городок на северо-востоке Литвы, всего в нескольких километрах от латвийско-литовской границы. "Для чего туда ехать?", - спросите вы. Да хотя бы для того, чтобы побывать на не совсем обычной смотровой площадке, с которой открывается отличный вид на озеро.
Вокруг Зарасая раскинулись свыше 300 озер, из-за чего этот край обычно называют литовской Швейцарией.
Сама смотровая площадка расположена на крупнейшем из озер, которое также носит название Зарасай. Площадка устроена в виде большого круга, высотой 17 метров и шириной 34 метра.
Рядом с тропой расположены каменные скульптуры и выдающийся далеко в озеро пешеходный мостик, а в том месте, где вы спускаетесь с платформы, вдоль озера проходит пешеходная тропа, длиной более километра.
Особенно удобно приезжать сюда жителям Даугавпилса – ведь от него до Зарасая меньше 30 километров.
- Подробнее почитать и посмотреть на платформу можно ЗДЕСЬ.
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