Ryanair отменяет тысячи рейсов в зимнем расписании
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за проблем с поставкой новых самолетов Boeing авиакомпания Ryanair была вынуждена внести изменения в планы зимних полетов.

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На данный момент авиакомпания обещает, что изменения "пока" не будут носить масштабный характер, сообщает Reuters. В заявлении Ryanair говорится, что в период с сентября по декабрь компания получит 27 новых самолетов. Однако их производство на заводе в американском штате Канзас заняло больше времени, чем ожидалось. Кроме того, возникли проблемы со службами ремонта и доставки самолетов.

В итоге авиакомпании будут поставлены только 14 самолетов из 27. В связи в период с конца октября будет отменена часть запланированных рейсов, пассажиры будут уведомлены по электронной почте в ближайшие дни, сообщила Ryanair.

"На данном этапе мы не верим, что эти проблемы с доставкой повлияют на нашу цель на этот год, которая заключается в обслуживании 183,5 миллиона пассажиров", — заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Он добавил, что если трудности с доставкой сохранятся и в новом году, авиакомпании, вероятно, придется снизить целевой показатель. Акции Ryanair вчера упали на 1,4 процента.

В авиакомпании заявили, что из-за сложившейся ситуации им пришлось сократить количество самолетов на различных базах. Авиакомпании Ryanair обещали поставить 57 новых самолетов Boeing в период с сентября этого года по май следующего года.

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