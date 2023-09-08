Ryanair побила собственный рекорд — август оказался самым загруженным месяцем в истории авиакомпании

У авиакомпании Ryanair август стал самым загруженным месяцем за всю ее историю — ежедневно перевозилось около 600 тысяч пассажиров, пишет The Independent.

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В августе авиакомпания Ryanair обслужила в общей сложности 18,9 миллиона человек, или 600 тысяч ежедневно. Ryanair говорит, что им удалось превзойти допандемический рекорд, установленный в августе 2019 года. При этом в августе 2023 года было перевезено на 4 миллиона пассажиров больше, чем в августе 2019 года.

В то же время авиакомпания не скрывает, что количество перевезенных человек было бы еще выше, если бы 28 августа в Великобритании не было отменено более 350 рейсов, что затронуло около 63 тысяч пассажиров.

Конкурирующая низкобюджетная авиакомпания Wizz Air также превзошла показатели прошлого года. Wizz Air в этом августе перевезла 6,1 миллиона пассажиров, что на 23,9% больше, чем в 2022 году.

Результаты обеих авиакомпаний свидетельствуют о том, что туристическая отрасль не только оправилась от пандемии, но и достигла рекордных показателей. Ryanair за последние 12 месяцев перевезла 177,4 миллиона человек, что на 20% больше, чем год назад. Wizz Air перевезла 62,6 миллиона пассажиров, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Соответственно, возросли и акции низкобюджетных авиакомпаний. Виктория Сколара, глава инвестиционного отдела Interactive Investor, отметила: "Акции Ryanair резко выросли в этом году благодаря высокому спросу на летние путешествия после пандемии. Хотя летний сезон у низкобюджетных перевозчиков был очень насыщенным, зимний может оказаться более сложным, поскольку стоимость жизни продолжает расти, что может повлиять на желание людей тратить деньги на путешествия".

Однако на данный момент быстрое восстановление туристической индустрии после кризиса, вызванного пандемией, свидетельствует об огромном значении путешествий в жизни современного человека.