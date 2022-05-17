Ryanair предупреждает: этим летом вырастут цены на авиабилеты
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По словам представителя авиакомпании Ryanair, спрос на путешествия растет, поэтому летом вырастут и цены на билеты на европейские рейсы. СЕО авиакомпании Майкл О'Лири ожидает, что цены вырастут на 10-15% от того уровня, который они составляли до пандемии.

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Более низкие тарифы авиакомпании в настоящее время, по словам О'Лири, способствуют увеличению числа пассажиров, помогая компании оправиться от пандемии.

Он также сказал, что надеется, что авиакомпания вернется к "разумной прибыльности" в текущем финансовом году. Напомним, что в понедельник компания сообщила о годовых убытках в размере 355 млн евро, заявив, что причиной этого стали коронавирус и война в Украине.

Конфликт в Украине привел к росту мировых цен на нефть из-за опасений, что поставки из России, крупного экспортера ископаемого топлива и авиакеросина, могут быть прерваны.

"Такой большой спрос"

По словам генерального директора, в разгар летнего сезона цены будут выше из-за высокого спроса на европейские пляжи. "И рост цен будет продолжаться", — добавил он.

В то же время О'Лири считает, что следующей зимой цены снова будут низкими. "Но пока рано говорить. Сейчас есть некоторый страх перед рецессией, и во время рецессии обычно востребован самый дешевый поставщик услуг. В Великобритании и Европе есть Ryanair, и мы можем удерживать низкие цены", — сказал он.

Авиакомпания также заявила, что клиенты по-прежнему бронируют свои поездки позже, чем обычно, а "кривая бронирования" больше похожа на времена до коронавируса.

Горящих путевок ждать не стоит

Туристический гигант Tui заявил, что количество летних бронирований в этом году практически достигнет уровня 2019 года, однако горящих туров не ожидается. "Этим летом практически не будет предложений в последнюю минуту по низким ценам", — сказал Фриц Юссен, исполнительный директор Tui.

Помимо прочего, генеральный директор Ryanair предупреждает, что этим летом аэропорты будут переполнены, поэтому стоит прибывать пораньше, чтобы было достаточно времени для регистрации на рейс и проверки безопасности.

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