Ryanair прогнозирует банкротства европейских авиакомпаний

Ирландский лоукостер Ryanair подвел финансовые итоги апреля-июня 2019 года и прогнозирует череду банкротств авиаперевозчиков на рынке Европы.

Крах может случиться уже в ближайшие месяцы, пишет портал 34travel.me. Причиной его станет высокая стоимость топлива и избыточные провозные емкости на маршрутах внутри Европы. Больше всего, по мнению экспертов Ryanair, авиакомпании рискуют на немецком и британском рынках. На рынке Германии негативно скажется продажа Lufthansa билетов на приобретенные у обанкротившейся Air Berlin провозные емкости по ценам ниже себестоимости. На рынке Великобритании, само собой, сыграет отрицательную роль Brexit.

По сведениям Ryanair, на топливо у холдинга, куда входят Ryanair, Laudamotion, Buzz и Malta Air, в апреле-июне 2019 года ушло на 24 % больше, чем за аналогичный период ранее. Всему причиной – скачок цен на керосин и увеличение объема закупок.

В итоге лоукостеру пришлось снизить средний тариф на 6 % – до € 36. Компенсировать этот фактор компании пришлось, наращивая выручку от реализации дополнительных сервисов (недавно Ryanair поднял стоимость приоритетной посадки): таким образом удалось извлечь € 0,8 млрд (рост – 27 %). Общая выручка за отчетный период составила € 2,31 млрд, и Ryanair Holdings зафиксировал прибыль в объеме € 243 млн, а это на 21 % ниже результата за аналогичный период финансового года.