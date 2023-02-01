Ryanair закрывает семь маршрутов из Таллина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В конце марта, когда вступит в силу летний план полетов Ryanair, из графика пропадут семь регулярных прямых рейсов из Таллина.

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К сожалению, авиакомпания Ryanair решила закрыть сразу несколько направлений из Таллина. Последний рейс из Таллина на Кипр (Пафос) состоится 23 марта, в этот же день пройдет последний рейс в Неаполь. Согласно информации на сайте Ryanair, последние рейсы в Дублин и Биллунд состоятся 24 марта, на Мальту, в Париж и Нюрнберг - 25 марта.

К лету у Ryanair останется всего семь прямых маршрутов из Таллина. Это Вена, Милан Бергамо, Рим, Тревизо, Барселона, Стокгольм и Лондон Станстед.

В декабре из графика уже исчезли прямые рейсы в Эдинбург и Ливерпуль.

Конкурирующая авиакомпания Wizz Air закрывает с 4 февраля рейсы в Венецию.

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