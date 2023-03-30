С 1 апреля увеличится число автобусных рейсов между Ригой и Тарту

Начиная с субботы, 1 апреля, международный автобусный перевозчик Lux Express увеличит число своих рейсов между Ригой и Тарту. Таким образом, число ежедневных рейсов между двумя городами будет увеличено до трех в обоих направлениях.

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"Увеличение числа рейсов между Ригой и Тарту улучшит сообщение между двумя городами и позволит жителям наших стран полнее использовать возможности для бизнеса и отдыха, которые они предлагают", – сказал руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

Он отметил, что к уже существующим будет добавлен ранний утренний рейс по маршруту Тарту–Рига отправлением в 5:25, а также дневной рейс Рига–Тарту в 14:15.

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм подчеркнул: "Хорошее транспортное сообщение с латвийской столицей и ее аэропортом чрезвычайно важно для Тарту и всей Южной Эстонии в целом. Конечно, также очень важно, чтобы у наших гостей из Латвии было больше возможностей попасть в наш город, тем более что в следующем году Тарту станет культурной столицей Европы".

Вице-мэр Тарту отметил, что более частое автобусное сообщение с Ригой станет реальностью благодаря эффективному сотрудничеству между Тарту и Lux Express, и выразил надежду, что оно будет высоко оценено путешественниками.

Прямые рейсы между Ригой и Тарту с 1 апреля:

Рига - Тарту 9:00

Рига - Тарту 14:15

Рига - Тарту 18:45

Тарту - Рига 5:25

Тарту - Рига 9:05

Тарту - Рига 18:30

Напомним, что в 2024 году Тарту станет культурной столицей Европы и на весь следующий год в городе и вокруг него будут происходить разнообразные мероприятия. Предварительную программу можно увидеть на специально созданном сайте Tartu 2024, однако полный список мероприятий станет известен только 19 октября.