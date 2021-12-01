С 1 декабря все прибывающие в Эстонию должны заполнить анкету пересечения границы

Согласно вступающему в силу с 1 декабря распоряжению, заполнение анкеты пересечения границы становится обязательным для всех прибывающих из-за рубежа, сообщил Департамент здоровья Эстония.

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В связи с опасностью распространения нового штамма “Омикрон” все лица, въезжающие в Эстонию, должны с 1 декабря заполнить анкету пересечения границы. Распоряжение действует до 16 декабря. Анкету можно заполнить на сайте Департамента здоровья Эстонии iseteenindus.terviseamet.ee.

Анкету о пересечении границы необходимо заполнить не позднее, чем за три дня до прибытия в Эстонию. В анкете должны быть указаны как посещенные во время путешествия страны, так и страна отправления. Департамент здоровья отмечает, что на заполнение анкеты уходит всего пару минут.

Анкета должна быть заполнена в электронном виде, но при крайней необходимости можно распечатать и предъявить ее в бумажном виде.

Распоряжение действует до 16 декабря 2021 года, поскольку свойства и влияние нового штамма коронавируса на территории Эстонии пока не известны. В течение следующих двух недель будет получена более подробная информация о новом варианте вируса, и при необходимости Департамент здоровья скорректирует срок действия распоряжения.

Ранее обязанность заполнять анкету о пересечении границы была только у лиц, прибывающих из третьих стран или так называемой "красной" зоны, подпадающих под обязательство самоизоляции.

Данные, полученные из анкет, будут храниться в течение 10 дней для мониторинга и сбора необходимой информации на случай вспышки заболевания и распространения нового штамма. По истечении указанного срока анкеты заархивируют, однако они останутся доступными для эпидемиологов и сотрудников Департамента здоровья еще в течение 20 дней.