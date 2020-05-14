С 1 января 2021 года можно будет оформить электронную визу, позволяющую побывать в любой части России

С 1 января 2021 года будет реализована возможность оформления иностранными гражданами единой электронной визы, действительной для всей территории Российской Федерации, пишет turist.ee со ссылкой на Консульский департамент МИД России.

Заявитель будет получать ее не позднее 4 календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней. На уточняющий вопрос prospekt.ee, какой будет стоимость этой электронной визы, Консульский департамент МИД России сообщил, что она не превысит 50 долларов США.

Возможность оформит электронную визу получат граждане тех иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Консульский департамент МИД напоминает, что возможность оформления электронной визы для посещения пилотной зоны проекта – Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области - предоставлена гражданам 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза.