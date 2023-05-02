С 12 мая при въезде в США не будут требовать сертификат о вакцинации против коронавируса
Foto: Pexels.com, Charles Parker

Туристов, прибывающих в США на самолете, с 12 мая освободят от необходимости предъявлять документы о прохождении вакцинации против Covid-19, сообщает пресс-служба Белого дома.

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В пресс-релизе подчеркивается, что ограничения для авиапассажиров, действовавшие с 2021 года, перестали быть необходимыми в нынешних условиях.

До 12 мая прибывающие в США на самолете иностранцы обязаны быть вакцинированными одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Для иностранцев, въезжающих в США по суше, требование о наличии сертификата пока что сохранится, однако Белый дом сообщил, что работа над пересмотром правил уже ведется.

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