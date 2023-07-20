С 2024 года каждый приехавший на Бали путешественник будет вынужден платить туристический налог

Индонезийский курортный остров Бали со следующего года будет облагать туристов, приезжающих на "Остров богов", налогом в размере 150 000 рупий (10 долларов или 9 евро). Это делается для того, чтобы сохранить его культуру, пишет The Jakarta Post.

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Зависимый от путешественников Бали ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов, и усеянный пляжами остров пытается использовать эту популярность для пополнения своей казны и сохранения тропической привлекательности.

"Иностранные туристы будут платить сбор только один раз за время своего визита на Бали", – заявил губернатор острова Вайан Костер. По его словам, сбор будет взиматься в электронном виде и распространяться на иностранных туристов, въезжающих на Бали из-за границы или из других регионов Индонезии. На внутренних индонезийских туристов сбор распространяться не будет.

По официальным данным, в прошлом году остров посетило более двух миллионов туристов.

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Отвечая на вопрос о том, не отпугнет ли новый налог туристов, Костер сказал, что власти не считают, что число туристов снизится. "Это не проблема. Мы будем использовать эти средства для охраны окружающей среды, культуры и создания более качественной инфраструктуры, чтобы поездки на Бали были более комфортными и безопасными", – сказал он журналистам.

После ряда инцидентов, связанных с неуважительным отношением к культуре острова, где преобладают индуистские традиции, на острове, окруженном пальмами, были приняты меры по борьбе с неадекватно ведущими себя туристами.

Например, в прошлом месяце иммиграционная служба Бали депортировала датчанку после того, как она была заснята на камеру во время езды на мотоцикле в обнаженном виде. В апреле россиянка также была выдворена с острова за то, что разместила свою фотографию в обнаженном виде на фоне священного дерева.

В июне местные власти опубликовали руководство для туристов, желающих посетить Бали, после того как на них оказало давление иммиграционное управление острова. Ранее губернатор острова говорил о необходимости ограничить поток туристов при помощи введения квот на въезд.