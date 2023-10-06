С 2024 года в Амстердаме будет самый большой в Европе туристический налог

Таким образом мэрия рассчитывает бороться с последствиями чрезмерного туризма, а также сделать город более удобным для местных жителей, поскольку деньги пойдут на поддержание чистоты улиц и содержание инфраструктуры, пишет Europulse.

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2024 года в Амстердаме увеличат туристический налог. Так, при средней цене гостиничного номера в 175 евро налог будет увеличен с 15,25 до 21,80 евро за ночь на человека. Налог для круизных пассажиров, которые ночуют на своем теплоходе, а не в отеле, вырастет с 8 до 11 евро за посетителя.

В этом году в Амстердаме зарегистрировали 20 миллионов туристов, многие из которых провели в городе всего один день. Поэтому в правительстве рассматривают возможность в будущем ввести плату для однодневных туристов, аналогичной той, что планируется в Венеции.