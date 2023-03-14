С 26 марта увеличится число рейсов на маршруте Рига-Ташкент

С 26 марта авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов по маршруту Ташкент - Рига - Ташкент. Рейсы будут выполняться на современных лайнерах A320Neo каждый понедельник, среду и пятницу.

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Решение об увеличении частоты принято в связи с растущим туристическим потоком в этом направлении. Для Uzbekistan Airways Рига является одним из ключевых узлов, связывающих Азию с Европой.

Узбекистан быстро трансформируется в популярный пункт назначения для посетителей, в том числе из стран Балтии. В текущем году в октябре Узбекистан примет 25-сессию Генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации, ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития и многие другие крупные международные мероприятия. Одной из адресных инициатив по привлечению туристов в Узбекистан является "Самарканд – туристические ворота Нового Узбекистана".