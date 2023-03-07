С 28 марта Ryanair начинает полеты из Риги в Гданьск

Авиакомпания Ryanair начнет полеты в Гданьск с 28 марта 2023 года, согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании.

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Рейсы запланированы три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов в первый день полетов – 28 марта – 9.99 евро. В дальнейшем она будет варьироваться в зависимости от месяца и дня недели, но, например, в апреле самый дешевый билет обойдется вам в 12.99 евро, а самый дорогой в 50.77 евро. Поэтому при покупке билетов стоит внимательно выбирать день полета.

Гданьск – это один из самых известных польских городов, который привлекает большое количество туристов, как польских, так и иностранных. Так, например, совсем недавно британская The Guardian выбрала по курорту в трех балтийских странах и Польше, в которых, по ее мнению, отдыхать лучше всего. Гданьск оказался в их числе, а вместе с ним и вся агломерация, в которую он входит. Она называется Труймясто ("Тройное место") и состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни.

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