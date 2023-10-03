С вещами на выход! Популярные направления, которые больше не хотят видеть у себя туристов

Два пьяных туриста, которые залезли на Эйфелеву башню и уснули. Француженка, решившая, что неплохо было бы вырезать свои инициалы и сердце на Пизанской башне, и мужчина из Бристоля, сделавший то же самое в итальянском Колизее. Нельзя не упомянуть канадца, разрушившего 1200-летний храм в Японии, и немца, который сорвал ритуал в священном храме на Бали и разделся догола... Это лишь несколько примеров неуважительного поведения туристов в популярных туристических местах по всему миру. В ряде таких мест жители и власти уже устали и больше не хотят видеть у себя туристов!



Нынешнее лето стало для туристических направлений довольно оживленным, и правительства многих стран приняли серьезные меры по защите своих граждан и культурных ценностей от туристов, которые просто не знают, как себя вести, и, похоже, потеряли всякое уважение к чужой культуре. Некоторые популярные места отдыха буквально утопают в туристах и становятся непригодными для жизни местных жителей – города переполнены, небезопасны и некомфортны для повседневной жизни и быта. И хотя еще есть места, где туристам рады и видят в них возможность оправиться от пандемии, растет число направлений, которые не скрывают, что устали от массы туристов и принимают официальные решения по борьбе с ними.

Чрезмерный наплыв туристов сегодня, как никогда, является актуальной проблемой, о которой говорят все чаще и чаще. По данным Всемирной туристской организации, к концу июля этого года число международных туристов достигло 84% от допандемийного уровня, а с января по июль международные поездки совершили 700 млн. человек, что на 43% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Согласно полученным данным, июль стал самым оживленным месяцем в истории – 145 млн. международных путешественников.

Какие города сегодня больше всего страдают от массового туризма? Holidu собрала данные о ежегодном количестве туристов в европейских городах и сравнила их с численностью населения. Полученные данные показывают, что в некоторых городах баланс между местными жителями и путешественниками нарушен, причем страдают обе стороны – и приезжие, и жители.



Путешественники получают менее аутентичные впечатления, а местные жители страдают из-за роста цен. Возглавляет список хорватский город Дубровник, в котором на одного жителя приходится 36 туристов в год. За ним следуют Венеция (Италия), Брюгге (Бельгия) и Родос (Греция), которые делят второе место с 21 туристом на душу населения.

Пока одни страны скрежещут зубами и молча страдают от наплыва туристов, другие начинают проводить антитуристические кампании, вводить штрафы, новые налоги и запреты, чтобы обуздать нахальных путешественников. Терпение этих стран настолько переполнилось, что их правительства не скрывают, что хотят, чтобы туристы уехали домой.