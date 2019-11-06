Сам себе Робинзон: Топ-9 мест отдыха для тех, кому надоели люди

Если вам хочется сбежать от суматошных городов, бесконечной рекламы огней шумных городов поближе к природе и уединению, то Smarter Travel собрал список уединенных мест, где вы точно не увидите своих соседей или знакомых.
Тувалу
Отправившись на крошечный архипелаг Тувалу на юге Тихого океана, вы окажетесь в редкой компании — согласно Организации мирового туризма ООН, Тувалу — самая редко посещаемая страна в мире. За весь 2016 год здесь побывало только 2000 человек.
Тувалу находится примерно на полпути между Гавайями и Австралией. Перелет довольно долгий, но, оказавшись в этом одиноком раю, вы сможете насладиться абсолютно пустыми пляжами. И поторопитесь съездить туда — из-за глобального потепления это место скоро уйдет под воду.
- 1. Гренландия
- 2. Кармело, Уругвай
- 3. Острова Лофотен, Норвегия
- 4. Бутан
- 5. Малый Сент-Винсент
- 6. Остров Пемба, Африка
- 7. Скоки Лодж, Канада
TagsАфрика Бутан Гренландия Канада Карибские острова Норвегия Путешествие Путешествия Тувалу Уругвай
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