"Самая красивая": рождественская елка Вильнюса таки стала лучшей

В крупных европейских городах уже ждут праздники. У них уже стоят елки, которые символизируют рождественские праздники. Города гордятся своими рождественскими елками и ярмарками, которые являются самыми красивыми рождественскими базарами в Европе, пишет europeanbestdestination.com и предлагает посмотреть на новогодние елки в крупных европейских городах. На первом месте - Литва с вильнюсской елкой.

Если вы решили праздновать Рождество в Германии, Франции, Австрии, Италии или где-либо еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки в Европе, пишет europeanbestdestination.com, и список предложений начинается с вильнюсской королевы - главной елки страны. Портал сообщает, что это самая красивая елка в Европе.

"Вильнюсская рождественская елка потрясающая! Пройдите по оживленным улицам, полюбуйтесь елкой и декорациями в Старом городе", - говорится на сайте.

Портал составил рейтинг красивых елок в Европе: