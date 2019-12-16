"Самая красивая": рождественская елка Вильнюса таки стала лучшей

В крупных европейских городах уже ждут праздники. У них уже стоят елки, которые символизируют рождественские праздники. Города гордятся своими рождественскими елками и ярмарками, которые являются самыми красивыми рождественскими базарами в Европе, пишет europeanbestdestination.com и предлагает посмотреть на новогодние елки в крупных европейских городах. На первом месте - Литва с вильнюсской елкой.
Если вы решили праздновать Рождество в Германии, Франции, Австрии, Италии или где-либо еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки в Европе, пишет europeanbestdestination.com, и список предложений начинается с вильнюсской королевы - главной елки страны. Портал сообщает, что это самая красивая елка в Европе.
"Вильнюсская рождественская елка потрясающая! Пройдите по оживленным улицам, полюбуйтесь елкой и декорациями в Старом городе", - говорится на сайте.
Портал составил рейтинг красивых елок в Европе:
- Вильнюс, Литва
- Прага, Чехия
- Страсбург, Франция
- Кельн, Германия
- Украина, Киев
- Рим, Италия
- Вена, Австрия
- Будапешт, Венгрия
- Инсбрук, Австрия
- Брюссель, Бельгия
- Франкфурт, Германия
- Таллинн, Эстония
- Варшава, Польша
- Йорк, Великобритания
- Стокгольм, Швеция
- Брашов, Румыния
- Париж, Франция