Самое дорогое фото в мире: турист оштрафован на 18 000 евро за съемку дроном

Штраф размером в 14 700 американских долларов плюс пени за просрочку, доводящие его объем до 20 000 долларов вынужден будет уплатить турист, чей дрон был "пойман" в международном аэропорту Лас-Вегаса Маккарран в июне 2018.

Турист по имени Рувим Бурсиага хотел с помощью своего DJI Phantom 3 снять одну из достопримечательностей Лас-Вегаса — колесо обозрения High Roller Observation Wheel, однако потерял контроль над дроном. "Он начал вести себя странно и просто взлетел", — заявляет турист. В итоге дрон приземлился в аэропорту Маккарран, всего в нескольких футах от активной взлетно-посадочной полосы, что и стало одной из причин размера того штрафа — подобное "незаконное" летательное средство представляло опасность для окружающих, сообщает TourProm.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), по их собственному заявлению, не без труда разыскало владельца беспилотника. В итоге турист получил свой беспилотник вместе с письмом от FAA о штрафных санкциях. Всего в письме было указано девять нарушений. Они включают в себя полет беспилотника без разрешения в контролируемом воздушном пространстве и создание опасности для других самолетов. За все это турист получил штраф в размере 14 700 долларов. Позже ему еще "насчитали" пени, так как он проигнорировал несколько писем подряд — и плата выросла до 20 000 долларов.

При этом турист признает, что заслуживает штрафа, но считает, что такая сумма — это чрезмерно. "У меня нет денег, чтобы бороться с этим, и я даже не представляю, как с этим бороться", — заявил он. В свою очередь, в FAA подчеркивают, что это был очень серьезный инцидент. "Это была чистая удача, что беспилотник не вызвал столкновения или травмировал кого-то. Турист совершил целый ряд серьезных нарушений и действительно управлял беспилотником безрассудно. Вот почему штраф так высок", — заключил представитель FAA.