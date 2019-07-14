Самое милое место на Земле: Лисья деревня в Японии (ФОТО)

Япония по праву занимает место в списке стран с самым большим количеством мест, где обитают самые милые животные. Чего, например, стоят острова кроликов и кошек. Но и это еще не все! В Японии также существует лисья деревня, где шесть различных видов лис живут и "воюют" в попытке привлечь внимание и выпросить немножечко еды у заезжих туристов.
Этот лисий оазис называется Zao Fox Village и находится в префектуре Мияки. Всего за 100 йен вы получите достаточно еды для того, чтобы покормить живущих здесь лис. Правда, обязательно стоит учесть тот факт, что животные отнюдь не являются домашними, поэтому кормить их с рук и, тем более, давать это делать детям строго не рекомендуется.
В Японии лисы считаются такими же хитрыми обманщиками, как и в западных странах. Тем не менее, кое кто считает также, что это животные обладают магической силой и являются посланниками Инари – богини плодородия, процветания и риса.
"@musubi_maru: 「きょうは「むすび丸の【伊達な旅】日記」の撮影で宮城蔵王キツネ村にいってきたよ！とってももふもふのキツネさんたちとおともだちになれたよ！」 #むすび丸 pic.twitter.com/mRipCCWD97"
完全に手噛まれてる 笑
— ayaka-n (@uuaya) December 27, 2013
蔵王キツネ村にて。 pic.twitter.com/PZ9hzcqem0
— 阪大キツネ同好会 (@handai_fox) February 9, 2015
キツネ村行きてえなぁ pic.twitter.com/5YtLtFIi6i
— おにおにぎりぎり (@ryoooo07) February 4, 2015
蔵王のきつね村へ行きました！超かわいいっぽい！ pic.twitter.com/8fEfqb0pvy
— 紅葉いのり (@Momizi_Lin) February 3, 2015
今日はキツネ村楽しそうだな pic.twitter.com/FMSTO2qM9D
— やっつ@ 写真、PSO2 BF4(PC) (@yattsu_EM) January 30, 2015
蔵王キツネ村にて。 pic.twitter.com/blxlyiEd2v
— 阪大キツネ同好会 (@handai_fox) November 17, 2014
YOU MAY THINK THIS LOOKS CUTE BUT I'VE ACTUALLY GOT FLEAS pic.twitter.com/K0AWJTRCdm
— Emergency Fox (@emergency_fox) January 20, 2015
ちゅっ/// #キツネ村 pic.twitter.com/KOHBoFUctz
— duca (@_duca) January 22, 2015
キツネ村のおもひでうp pic.twitter.com/TMhRRumZtY
— duca (@_duca) January 22, 2015
蔵王キツネ村にて。 pic.twitter.com/0IQXRbsMxi
— 阪大キツネ同好会 (@handai_fox) February 2, 2015
TagsЯпония
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