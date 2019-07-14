Самое милое место на Земле: Лисья деревня в Японии (ФОТО)

Япония по праву занимает место в списке стран с самым большим количеством мест, где обитают самые милые животные. Чего, например, стоят острова кроликов и кошек. Но и это еще не все! В Японии также существует лисья деревня, где шесть различных видов лис живут и "воюют" в попытке привлечь внимание и выпросить немножечко еды у заезжих туристов.

Этот лисий оазис называется Zao Fox Village и находится в префектуре Мияки. Всего за 100 йен вы получите достаточно еды для того, чтобы покормить живущих здесь лис. Правда, обязательно стоит учесть тот факт, что животные отнюдь не являются домашними, поэтому кормить их с рук и, тем более, давать это делать детям строго не рекомендуется.

В Японии лисы считаются такими же хитрыми обманщиками, как и в западных странах. Тем не менее, кое кто считает также, что это животные обладают магической силой и являются посланниками Инари – богини плодородия, процветания и риса.