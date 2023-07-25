"Самолет мотало из стороны в сторону. Я такое видела только в фильмах". Женщина рассказала о самом страшном полете в своей жизни (+ советы психолога)
Foto: Pexels

Сезон отпусков в самом разгаре, и для многих это означает возможность поехать в другую страну. А точнее — полететь. Но как быть, если самолеты вызывают только неприятные ощущения, а каждый полет с вами происходит маленькая паническая атака?

Жительница Эстонии Ангелина рассказала свою историю о том, как недавно попала во время полета на самолете в шторм и теперь боится летать. Совсем скоро женщине предстоит еще один перелет, и героиня не знает, как быть, ведь даже мысли о самолете наводят ужас.

"Всю свою сознательную жизнь до 42 лет летала на самолете без проблем — рассказывает Ангелина. Но вот буквально в среду летели из Эдинбурга в Амстердам, и в Амстердаме был шторм. Самолет кружил около получаса над аэропортом и не мог опуститься. Самолет мотало из стороны в сторону так, как я видела только в фильмах.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli