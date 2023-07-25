"Самолет мотало из стороны в сторону. Я такое видела только в фильмах". Женщина рассказала о самом страшном полете в своей жизни (+ советы психолога)
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Сезон отпусков в самом разгаре, и для многих это означает возможность поехать в другую страну. А точнее — полететь. Но как быть, если самолеты вызывают только неприятные ощущения, а каждый полет с вами происходит маленькая паническая атака?

Жительница Эстонии Ангелина рассказала свою историю о том, как недавно попала во время полета на самолете в шторм и теперь боится летать. Совсем скоро женщине предстоит еще один перелет, и героиня не знает, как быть, ведь даже мысли о самолете наводят ужас.

"Всю свою сознательную жизнь до 42 лет летала на самолете без проблем — рассказывает Ангелина. Но вот буквально в среду летели из Эдинбурга в Амстердам, и в Амстердаме был шторм. Самолет кружил около получаса над аэропортом и не мог опуститься. Самолет мотало из стороны в сторону так, как я видела только в фильмах.

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