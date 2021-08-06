В 1933 году мужчина по имени Фред Ребелл стал первым человеком в мире, в одиночку пересекшим на лодке Тихий океан в направлении с запада на восток. За этим именем скрывался латвиец Паулс Спрогис, путешественник и авантюрист, который отправился из Австралии в США после кризиса в личной и деловой жизни.

Фред Ребелл, настоящее имя — Паулс Кришьянис Юлийс Спрогис, родился 22 апреля 1886 года в Вентспилсе, в семье учителя Индрикиса Спрогиса и его жены Йоханны, урожденной Шульц. Он поступил в Рижское реальное училище Петра I, а после революции 1905 года работал в одном из банков. В 1907 году, уклонившись от военной службы в царской армии, Спрогис эмигрировал в Германию — границу он пересек пешком. "Там меня, конечно, никто не ждал. Вскоре я прочувствовал последствия своего шага, бедность и судьбу беженца. У меня не было документов, и работу без них найти было невозможно. После многих неудач я в конце концов пришел в консульство России в Гамбурге и со слезами на глазах попросил мне выдать паспорт. В просьбе мне, конечно, отказали, потому что я был объявлен дезертиром", — пишет Спрогис в книге воспоминаний "Pāri jūrai", опубликованной в 1937 году в Риге.

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