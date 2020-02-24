Самые низкие места на планете Земля. От Долины смерти до "ворот ада"

Пока большое число разномастных туристов устремляется высоко в горы, чтобы прокатиться на лыжах или почувствовать себя альпинистом, CNN Travel призывает отправиться к местам, которые расположены ниже уровня мирового океана. Да, такие, оказывается, есть, и много.

Эксперты издания назвали 10 самых низких земных высот на планете, где путешественники могут получить порцию острых ощущений, пишет turizm.ru. Ниже всего в мире располагается один из самых соленых водоемов мира — Мертвое море. Природа опустила его аж на 431 метр ниже уровня моря. Бирюзовые воды привлекают туристов лечебными минералами, отсутствием аллергенов и пониженной солнечной радиацией. Необычна и возможность просто лежать на воде — утонуть невозможно благодаря солености, которая в 9 раз выше, чем у океана. Но и лицо в такой рассол погружать ни в коем случае нельзя.

По соседству, в Израиле располагается еще одно дно мира — Галилейское море (Кинерет): 209 метров ниже уровня моря. Это самое низкое пресноводное озеро на планете существует из-за наличия многочисленных горячих источников, которые снабжают минеральные ванны и спа-центры местных оздоровительных курортов. Приятный климат и плодородная почва способствуют выращиванию фиников, цитрусовых фруктов и овощей вокруг Галилейского моря.

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На 157 метров ниже уровня моря опустилось кратерное озеро Лак Ассаль в африканском государстве Джибути. Оно находится в бездействующем пустынном вулкане и может похвастаться очень соленой водой и яркими белыми пляжами. Позагорать не получится: они способны обжигать своей солью кожу человека. Туристов сюда привлекают не только природная красота, но и поселения вокруг озера и местные окаменевшие леса.

В Египте на высоте 133 метра ниже уровня моря расположена безводная впадина Каттара. Это живописное место с фантастическими скалами и черными дюнами считается частью Ливийской пустыни и является средой обитания для гепардов, лис, диких овец и газелей. Не менее фантастические пейзажи предлагает туристам Траншея Карагие в Казахстане. Созданное в результате обрушения известняковых пещер возле Каспийского моря, это загадочное место манит разрушенными гротами, оврагами и каменными воронками, а также рекой, которая изливается из подземного источника и исчезает в яме. Поездку сюда можно объединить с пляжным отдыхом на близлежащих курортах Каспия в Актау. Лучший сезон — с мая по сентябрь.

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Не все низкие места планеты оказываются дружелюбны к туристам. Например, Данакильская впадина в Эфиопии — одно из самых опасных мест на Земле. Инопланетный ландшафт, находящийся на высоте 125 метров ниже уровня моря, выбросы серной кислоты, выделение ядовитых газов и очень горячий токсичный воздух. Тем не менее и сюда туристы могут добраться, чтобы поглазеть на земную альтернативу Марсу.

В топ-10 также попали озеро Айдинг в Китае, Лагуна-дель-Карбон в Аргентине, Долина Смерти в Калифорнии и Впадина Акчакая в Туркменистане. Последнее место известно "воротами ада" — горящим провалом в земле.