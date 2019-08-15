Самые важные вещи, которые нужно собрать на случай землетрясения уже сегодня

Путешественникам посоветовали уточнять перед поездкой вероятность начала землетрясения в месте, куда они направляются. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

Издание напомнило, что за последние месяцы землетрясения произошли сразу в нескольких популярных туристических районах: в Греции, на Бали и в Калифорнии. Сила толчков варьировалась от 5 до 7 баллов, что представляло опасность как для местных жителей, так и для туристов. В этом свете координаторы Университета Северной Аризоны дали несколько советов путешественникам, которые помогут минимизировать негативные последствия таких природных явлений.

Туристам еще до начала поездки советуют узнать о вероятности землетрясений в районе, который они собираются посетить. А также ознакомиться с рекомендациями на государственных веб-сайтах по общественной безопасности для получения инструкций о том, что делать в случае начала землетрясения.

Всю полученную информацию необходимо не просто принять к сведению, но и выполнить некоторые действия по прибытию в регионы, подверженные землетрясениям. "Храните самые важные вещи (паспорт, кошелек, ключи, телефон, очки) в одном легкодоступном месте, чтобы их в экстренном случае незамедлительно взять с собой", — советуют специалисты.

Если подземные толчки застали вас в помещении, вместо того, чтобы в панике бегать по трясущемуся зданию, найдите безопасное место, например, под столом в вашей комнате. Держитесь подальше от окон, высокой мебели и висящих предметов. Лучше всего лечь под стол у внутренней стены помещения и закрыть голову и шею руками. Если вы едете за рулем, остановитесь. Но избегайте стоянок под деревьями, рядом с крутыми склонами, зданиями и под линиями электропередач.

Эксперты отмечают, что при землетрясении необходимо прислушиваться к местным властям и стараться не быть для них ненужным бременем. "Если жизнь людей находится под угрозой, эвакуация путешественников, скорее всего, не будет наивысшим приоритетом у спасателей, поэтому зону бедствия, возможно, придется покинуть самостоятельно", — утверждают специалисты. После землетрясения как можно скорее свяжитесь с посольством своей страны, у которого есть ресурсы, чтобы помогать соотечественникам.

Специалисты настаивают, что порядок действий туристов во время землетрясений зависит от множества факторов. В том числе от того, где конкретно вы находитесь, в каком отеле и расположен ли он рядом с океаном, что прибавляет проблем с возможным цунами.