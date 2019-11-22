Самый длинный в мире беспосадочный авиаперелёт может больше никогда не повториться

Авиакомпания Qantas планировала запустить на регулярной основе самые длинные в мире рейсы из Сиднея и Мельбурна в Лондон и Нью-Йорк в 2023 году. Однако перелеты могут быть отменены. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

Причина срыва проекта — неудачные переговоры между австралийским перевозчиком и самолётостроительными компаниями Airbus и Boeing. Дело в том, что ни один из самолетов этих производителей, находящихся в настоящее время в эксплуатации, не могут покрыть необходимое расстояние в 17 тысяч километров при полной загрузке.

Компания Airbus предложила австралийцам ультра-дальний вариант самолета A350-1000, а Boeing — модель 777-8X. Первый лайнер будет модификацией самолета, который уже эксплуатируется авиакомпаниями, в то время как второй является усовершенствованной версией B-777, который еще не летал, и чей ввод в эксплуатацию был отложен. Оба самолета вмещают от 300 до 350 человек, но необходимая конфигурация для таких длительных полетов будет иметь меньшее количество мест. В итоге вопрос упирается в окупаемость дальних перелетов. Лайнеры Airbus и Boeing могут выполнять длительные рейсы по указанному маршруту, но не с тем количеством пассажиров, которое необходимо компании Qantas.

Австралийская авиакомпания получила финальные предложения от европейского и американского самолетостроителей в августе 2019 года и должна была принять решение к концу года. На данный момент авиаперевозчик настаивает на улучшении этих предложений. Тем не менее, генеральный директор Qantas Алан Джойс заявил, что, окончательно все выяснится, скорее всего, только в начале 2020 года.

На данный момент перевозчик из Австралии уже выполняет беспосадочные рейсы в Лондон, но из Петра. Перелеты из Сиднея и в Мельбурн без дозаправки пока что невозможны. Осенью Qantas совершила два демонстрационных полета в Сидней для изучения состояния пассажиров: один из Нью-Йорка, а другой из Лондона. Но полет, выполненный на Boeing 787-9, осуществлялся лишь с несколькими десятками человек на борту.