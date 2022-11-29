Саудовская Аравия планирует построить один из крупнейших аэропортов в мире
Foto: Shutterstock

Новая воздушная гавань сможет обслуживать до 185 миллионов пассажиров в год.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Аэропорт будет расположен в столице королевства Эр-Рияде на площади порядка 57 квадратных километров и будет принадлежать суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), сообщает Interfax.

Новый аэропорт будет оснащен шестью взлетно-посадочными полосами, благодаря чему он сможет обслужить до 120 млн человек к 2030 году и до 185 млн — к 2050 году. Ожидается, что все его потребности в электроэнергии будут обеспечены за счет возобновляемых источников.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман пообещал инвестировать $1 трлн в развитие туристического сектора в стране. Целью инвестиций является привлечение около 100 млн иностранных туристов к 2030 году.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР