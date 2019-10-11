Сбежал бы даже Кощей: шесть самых мрачных и мистических лесов в мире

Оказаться одному в ночном лесу — сомнительное удовольствие, особенно, если лес хранит темные и страшные истории, от которых пробирает дрожь. DELFI Tūrismagids рассказывает о самых известных лесах, увитых мрачными и леденящими душу легендами.
Лес Аокигахара, Япония
Лес Аокигахара находится у подножья горы Фудзи примерно в 160 км от Токио. Лес известен своими нетронутыми природными пейзажами: снаружи скалы покрыты густой растительностью, а внутри скал находятся пещеры. Другое свое название — "Море деревьев" — лес получил из-за столь плотно сросшихся растений, что сквозь них даже не проникает солнечный свет.
Однако самую большую известность лесу принесли произошедшие здесь самоубийства. Многие люди приходят сюда с палатками и живут по нескольку дней, решая свою судьбу. Местные жители рассказывают, что по ночам здесь можно услышать крики духов умерших людей. Тихий и диковатый лес, привлекает любителей острых ощущений — они ходят по лесу в поисках предметов, принадлежащих самоубийцам (обувь, фотографии, зонтики, палатки), а иногда и самих самоубийц.
Говорят, что под землей Аокигахары находятся большие залежи железной руды, которые влияют на работу компасов, из-за чего путешественники могут легко заблудиться.
- 1. Остров кукол, Мексика
- 2. Лес Хоя-Бачу, Румыния
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