Сбитые по ошибке: 7 нападений военных на пассажирские лайнеры

Пассажирский Boeing "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Авиакатастрофа унесла жизни 176 граждан семи стран. Выживших в результате крушения не оказалось.

Тегеран на протяжении нескольких дней упорно отрицал, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. Вскоре после катастрофы местные власти представили отчет, в котором говорилось, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб, а президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые стали причиной катастрофы, согласно версии иранских властей.

Международная группа расследователей Bellingcat 9 января опубликовала в микроблоге Twitter видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру. Видео послужило доказательством того, что украинский Boeing был сбит иранской ПВО. Американская газета New York Times связалась с автором видео, получила запись в высоком разрешении и подтвердила ее подлинность.

Вскоре под давлением улик Тегеран все же признал, что лайнер был сбит вооруженными силами Ирана. Президент страны президент страны Хасан Роухани заявил, что трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки". При этом глава государства попросил у Украины прощения.

Случаи уничтожения пассажирских самолетов военными, принимавшими их за боевые или разведывательные, происходили неоднократно. Вспоминаем самые известные из них.