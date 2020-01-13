Сбитые по ошибке: 7 нападений военных на пассажирские лайнеры

Пассажирский Boeing "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Авиакатастрофа унесла жизни 176 граждан семи стран. Выживших в результате крушения не оказалось.
Тегеран на протяжении нескольких дней упорно отрицал, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. Вскоре после катастрофы местные власти представили отчет, в котором говорилось, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб, а президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые стали причиной катастрофы, согласно версии иранских властей.
Международная группа расследователей Bellingcat 9 января опубликовала в микроблоге Twitter видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру. Видео послужило доказательством того, что украинский Boeing был сбит иранской ПВО. Американская газета New York Times связалась с автором видео, получила запись в высоком разрешении и подтвердила ее подлинность.
Вскоре под давлением улик Тегеран все же признал, что лайнер был сбит вооруженными силами Ирана. Президент страны президент страны Хасан Роухани заявил, что трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки". При этом глава государства попросил у Украины прощения.
Случаи уничтожения пассажирских самолетов военными, принимавшими их за боевые или разведывательные, происходили неоднократно. Вспоминаем самые известные из них.
- 1. 1973 год: Крушение Boeing 727 в Египте
- 2. 1978 год: Инцидент над Кольским полуостровом
- 3. 1980 год: Катастрофа DC-9 над Тирренским морем
- 4. 1983 год: Падение Boeing над Сахалином
- 5. 1988 год: Трагедия Airbus A300 над Персидским заливом
- 6. 2001 год: Крушение Ту-154М над Черным морем
- 7. 2014 год: Трагедия Boeing возле Донецка