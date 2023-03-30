Секрет счастья по-фински: Финляндия разыгрывает бесплатную поездку в самую счастливую страну в мире

Хотите бесплатную поездку в Финляндию? Страна, которая в шестой раз подряд стала самой счастливой страной в мире, решила поделиться радостью со всеми остальными и объявила специальный конкурс – на счастье!

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Победители будут отправлены на четырехдневный мастер-класс по счастью, где они получат навыки поддержания сбалансированного образа жизни и общения с природой. Их ждут занятия разнообразными ремеслами, еда для души и тела, физические упражнения на природе, а также успокаивающие звуки и музыка – все это под руководством финских экспертов.

Как подать заявку на поездку в Финляндию

Чтобы получить шанс выиграть бесплатную поездку в Финляндию, зайдите на официальный туристический сайт страны Visit Finland.

После того как вы введете свои данные, вам предложат выполнить задание, используя социальные сети: Instagram или TikTok. Вы должны будете создать контент – предпочтительно в видеоформате – о том, почему вы считаете, что "в душе вы – настоящий финн" и почему хотите присоединиться к поездке.

Вы можете подать заявку самостоятельно или в паре с другом, родственником или партнером. Прием заявок заканчивается 2 апреля, а 10 счастливчиков-победителей будут публично объявлены на каналах социальных сетей Visit Finland 2 мая. Поездка начнется 11 июня 2023 года.

Что включает в себя поездка?

Победители будут отправлены на четырехдневный "Мастер-класс счастья" в Финляндию летом этого года. В стоимость поездки входят все расходы на проезд и проживание во время пребывания в стране. Каждый участник будет жить в собственном доме на курорте Kuru Resort, расположенном в Озерном крае Финляндии.

Кто может претендовать на бесплатную поездку в Финляндию?

Для участия в конкурсе нет ограничений по гражданству, но вы должны уверенно владеть английским языком. Претенденты также должны быть старше 18 лет. Visit Finland особенно ищет общительных людей, интересующихся здоровым образом жизни и природой.

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"Вам не обязательно быть энтузиастом самосовершенствования или обладать навыками выживания в финской природе. Нам нужен только открытый всему новому человек", – утверждается на сайте конкурса.

В чем подвох?

Кандидаты должны дать согласие на то, чтобы их снимали во время визита. Материал будет использован в коммуникациях и рекламе Visit Finland.

Как раскрыть своего "внутреннего финна"?

Претендентам предлагается передать "финское настроение" в своих материалах. Согласно кампании, это не "мистическая способность, которой финны наделены от рождения", а "навык, которому можно научиться". Любовь к природе и здоровому образу жизни – ключевые составляющие этого менталитета.

По данным Visit Finland, финны гордятся своим гостеприимством и самокритичным остроумием. Шутить с кем-то – или даже за чей-то счет – это, по-видимому, финский способ сказать "ты мне нравишься".

Они также "довольно своеобразный народ" или, по крайней мере, им нравится представлять себя такими. Visit Finland приводит пример того, как рассказывать небылицы с честным лицом до тех пор, пока они не станут слишком правдоподобными.

Поэтому добавьте в свою заявку немного сухого или нестандартного остроумия, и у вас будут все шансы!