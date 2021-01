Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

Сеть таинственных тоннелей, проложенных под многими городами Британии, давно приковывает к себе внимание публики и вызывает жгучее любопытство исследователей-энтузиастов. Ведь до последнего времени власти проявляли подозрительную скрытность в этом вопросе.

В 2017 году британское Управление регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество обнародовало свежие данные из земельного кадастра, из которых следует, что под Лондоном пролегает подземная сеть коммуникаций общей длиной в 4 млн км, причем многие из тоннелей секретно построены почтовой службой, телекоммуникационной компанией British Telecom и министерством обороны.

Таинственная система тоннелей и сотен подземных помещений времен холодной войны на протяжении десятилетий вызывает интерес у публики. Однако до последнего времени власти обходили молчанием этот вопрос, что само по себе вызывало подозрение.

Многие подземные сооружения принадлежат министерству обороны - впрочем, это никогда официально не признавалось.

Интригующим откровением стало то, что у Генерального почтмейстера Соединенного Королевства есть секретный тоннель прямо под домом номер 57 на улице Уайтхолл, которую иначе как правительственной никто не называет.

Построен он был в годы холодной войны для того, чтобы защитить оборудование и систему связи в случае попадания атомной бомбы. Выход из бункера находится в подвале старого здания Военного министерства, совершенно секретного объекта, где когда-то работал Уинстон Черчилль.

В 2014 году гостиничная сеть Raffles купила у министерства обороны это охраняемое государством здание площадью в 54 000 кв. м за 350 млн фунтов стерлингов. Названная The OWO (аббревиатура английского Old War Office), эта лондонская достопримечательность в 2022 году откроется в качестве одного из самых статусных в мире отелей.

Более 30 механизмов и с десяток лифтов помогают работе тоннеля Генерального почтмейстера, который тянется от рабочего Ист-Энда до правительственных кварталов Уайтхолла и соединяется с секретной подземной сетью коридоров, скрытые выходы на поверхность из которых в основном находятся в правительственных зданиях и помещениях телефонных коммутаторов.

Недалеко от Уайтхолла, глубоко под улицей Хай-Холборн, расположен защищенный от попадания атомной бомбы узел связи, построенный в начале 1940-х как правительственное бомбоубежище, а затем ставший сверхсекретным центром, где с 1960-х по 1980-е работало более 200 инженеров.

Убежище, поначалу состоявшее из двух тоннелей, затем было расширено (к нему были добавлены четыре тоннеля под прямым углом к первым двум) и стало конечной точкой трансатлантического телефонного кабеля.

Оно было настолько просторным, что вмещало ресторан для сотрудников, чайную и игровую комнаты, а также бар.

Утверждают, что этот бар - самый глубокий в Соединенном Королевстве. Он расположен на глубине примерно 60 м ниже уровня улицы под станцией метро Чансери-лейн.

Открытого доступа во все эти недавно обнаруженные тоннели нет, но с 1984 года один из бункеров Уайтхолла все же можно посетить - Cabinet War Rooms, так называемое Бомбоубежище кабинета [правительства], бывшую подземную штаб-квартиру Черчилля.

А вот, что не было известно до последнего времени: оказывается, оттуда можно дойти пешком под землей до самой Бетнал-Грин-роуд в сердце Ист-Энда, преодолев примерно 6 км. И выйти из шахты прямо на островке безопасности посреди автострады.

Гай Шрабсоул, который наносил на карту эти данные земельного кадастра и затем рассказал о части секретных тоннелей в своем блоге "Кто владеет Англией", а затем и в одноименной книге, прошел по тоннелям под Хай-Холборном с городскими исследователями, энтузиастами индустриального туризма.

"Там, под землей, вас ждет потрясающий привет из прошлого, - рассказывает он. - Судя по внутренней отделке - из 70-х".

"Ты как будто попадаешь на межпланетную станцию, но подземную - все эти бесконечные извилистые коридоры, уходящие вдаль... Вот только наполнены они пыльным коммуникационным оборудованием, которое использовалось в годы холодной войны".

Хотя Шрабсоулу удалось получить доступ лишь к части подземных тоннелей, для него совершенно очевидно, что вся сеть - намного обширнее.

"Те коридоры, где мы были, безусловно, заброшены, однако там работало освещение, так что они до определенной степени поддерживаются в порядке".

"Конечно, со стен капала вода, повсюду была ржавчина, но я подозреваю, что тоннели, проложенные на более глубоком уровне, используются. Иначе чем объяснить, что проход к ним заложен кирпичом?"

Марк Овенден, писатель, телеведущий и автор вышедшей в сентябре книги Underground Cities: Mapping the tunnels, transits and networks underneath our feet ("Подземные города. Наносим на карту тоннели, переходы и сети, пролегающие у нас под ногами"), пишет, что Лондон "скрывает под своими улицами одну из самых замысловатых и активно используемых в мире систем коридоров, шахт и тоннелей".

Отчасти так случилось потому, отмечает он, что во время промышленной революции в определенный момент столица Британии стала самым загруженным, самым современным городом в мире.

Здесь намного серьезней, чем где-либо, был запрос на использование подземного пространства - ведь Лондон уже был густо застроен. "Не станете же вы сносить центр города, - говорит он. - Вот и решили строить под ним".

Хотя Соединенное Королевство - одно из самых картографируемых государств в мире, и британское управление геодезии и картографии, кажется, прошерстило каждый квадратный дюйм поверхности страны, то, что находится под землей, во многом по-прежнему окутано тайной.

Впрочем, впервые в истории управление намерено создать подробную картину британского подземного пейзажа и нанести на карту подземное имущество.

В "Проекте Айсберг", Project Iceberg, родившемся в результате сотрудничества нескольких картографических организаций, делается попытка собрать все подземные данные, которые в Лондоне включают в себя информацию о транспортных тоннелях, геологические записи и карты подземных объектов коммунальных услуг.

В Великобритании - свыше 1,5 млн км подземных инженерных сетей (водопровод, канализация, газ, электричество) плюс, по некоторым оценкам, 4 млн км телефонных линий.

По словам Стефани Брикер из "Проекта Айсберг", один из самых серьезных камней преткновения в этой работе - это то, что не существует единого, центрального места, где собраны все данные по британскому подземелью. "Всё - в разных местах, и ответственные - разные люди", - подчеркивает она.

Хотя поначалу Британская геологическая служба планировала сосредоточиться на объектах и коммуникациях общего пользования - водопроводных, газовых, электрических сетях и так далее, - есть культурные и исторические аспекты, которые также не исследованы.

"Мы сделали заявку на [государственное] финансирование, чтобы начать составлять карту подземных сооружений в Ноттингеме и Эдинбурге, двух других больших городах с богатой историей всего подземного, - говорит она. - И мы хотим исследовать не только сами физические объекты, но и их общественное значение".

А интерес общества к подземным секретам (не только в Британии, но и в других странах) велик, как никогда.

"В какое-то время [эти тоннели] действительно хранили секреты национальной безопасности, - говорит Анна Пауэлл-Смит, учредитель Центра общедоступных данных. - Но потом они потеряли свое значение, и их так и не нанесли на общедоступную подземную карту - просто потому, что не было в этом нужды".

Ходит множество слухов, что строительство станции метро Вестминстер в Лондоне было начато лишь после того, как правительство без объяснений отвергло несколько проектов - из-за того, что, как считают, они могли нарушить систему уже существующих секретных тоннелей, связывающих правительственные здания.

В таком мегаполисе, как Лондон, буквально утыканном камерами наблюдения, подземелья становятся единственным местом, где можно похоронить тайну.

"Как только вы ступаете на брусчатку лондонской улицы, вы отправляетесь в путь над сотнями миль подземных тоннелей, проходов, шахт, помещений и канализационных труб, а также секретных мест, о которых большинство из нас просто не имеет представления", - говорит Овенден.

К таким местам относят выходы из тоннелей, встроенные в различные линии метро - например, Джубили-лайн, куда якобы предусмотрен выход для королевской семьи на тот случай, если понадобится срочно покинуть Букингемский дворец.

Правда ли это? Однажды всё откроется, говорит Овенден. Но пока это остается одной из тайн, скрытых под улицами Лондона.