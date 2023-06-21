Сельди в бочке: Как избежать толп туристов в самом посещаемом городе Европы?

Я стою в самом центре Дубровника на одной из его многочисленных узких улочек, где его "окрашенные" в медовый цвет дворцы отбрасывают тень от солнца. Я должна бы восхищаться витиеватой каменной резьбой на зданиях эпохи Возрождения и простотой крошечной часовни в конце улицы. Но вместо этого оказываюсь прижата к стене экскурсионной группой, проходящей мимо, и отвлекаюсь на аляповатую витрину одного из многочисленных магазинов "Игры престолов".

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Посещение Дубровника может быть совершенно утомительным, ведь этот южный хорватский город сейчас занимает первое место среди самых посещаемых туристами европейских городов, пишет Euronews.

Так стоит ли туда ехать? И как вы можете отдохнуть, если в Дубровник хочется сильно, но толпы туристов просто ужасают?

Как выглядит посещение Дубровника?



Прибрежный Дубровник венчает скалистое плато, выступающее в Адриатическое море. Прочные стены XVI века окружают Старый город, в котором находятся такие архитектурные шедевры, как барочная приходская церковь Святого Влаха и готический Дворец Ректора.

Проснувшись на рассвете, вы сможете прогуляться по вымощенным известняком улицам, представляя себе город во времена византийцев и венецианцев, переживший войны и осады и кажущийся бессмертным.

Пока все выглядит просто прекрасно, не правда ли? Но если вы попытаетесь осмотреть достопримечательности в разгар сезона, то исторические жемчужины вам придется рассматривать через призму сотен людей, которые приезжают в Дубровник летом.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Прогуливаясь по центру, вам придется протискиваться между столиками ресторанов, которые занимают все улицы, и одновременно отмахиваться от официантов и продавцов сувениров.

Витрины магазинов пестрят мерчем из "Игры престолов" (Дубровник был ключевым местом съемок второго сезона), а фирменные футболки и кепки висят на исторических стенах, делая некоторые районы похожими на один большой торговый центр под открытым небом.

Шанс проклянуть все и пообещать себе никогда больше сюда не вернуться – очень высок.

Дубровник – самый посещаемый туристами город Европы



Используя данные за 2019 год, Statista выяснила, что Дубровник является самым посещаемым туристами городом в Европе, опережая таких грандов, как Венеция и Барселона. Город с населением чуть более 41 000 человек принял в 2019 году почти 1,5 миллиона туристов. Это примерно 36 туристов на одного жителя.

Пагубные последствия такого количества туристов очевидны. Дубровник страдает от пробок, так как туристические автобусы паркуются за стенами Старого города; чрезмерное количество туристов приводит к повреждению инфраструктуры, а местные жители с ужасом наблюдают за ценами на товары.

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В 2017 году ЮНЕСКО рекомендовала городу принимать в историческом центре города не более 8 000 посетителей одновременно. Власти установили камеры наблюдения и систему подсчета, но не ограничили число посетителей.

Однако недавно мэр Дубровника объявил о планах по устранению негативного влияния чрезмерного туризма. Одно из предложений – обязать туристов сдавать чемоданы на колесиках для отдельной перевозки, чтобы уменьшить шум. С ноября город планирует разработать систему сдачи багажа у входа в исторический центр: посетители будут платить за доставку чемоданов к месту проживания.

Как спастись от толп туристов в Дубровнике?



Если вы все же решите посетить Дубровник этим летом, то есть много способов увидеть более спокойную сторону города.

В историческом центре, когда вы находитесь на главной улице – Страдун, которая пересекает город, встаньте спиной к воротам Плоче и поверните налево, а не направо. Это приведет вас в относительно тихий район города, где вы даже сможете увидеть продуктовые магазины и винные магазины, куда ходят местные жители.

Foto: Shutterstock

Поднимитесь по лестнице, прямо к стенам, и вы наткнетесь на Lady Pi-Pi, необычную закусочную, которая выглядит как частный сад. Овощи поставляются свежими из близлежащей долины Конавле, а блюда в основном состоят из мяса и рыбы, приготовленных на гриле у открытого каменного камина. Самое приятное, что экскурсионные группы сюда не пускают.

Однако самый верный способ избежать толпы – последовать за местными жителями вон из Старого города. Район Дубровника Груж, расположенный к северо-западу от обнесенного стеной центра – это подающий надежды район, где вы найдете кинотеатры под открытым небом, винтажные рынки, бары на берегу гавани и веганские рестораны.

Дальше по побережью находится Тристенский дендропарк – спокойный сад, где можно провести время после обеда, а внизу есть укромное место для купания. Стоит совершить морскую прогулку на Млет, где на острове внутри острова находится старинный бенедиктинский монастырь.