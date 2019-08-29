Семь холодных и красивых пляжей для любителей долгих прогулок

Если балтийские пляжи для вас недостаточно холодны и красивы, то обратите внимание на семь живописных мест, которые рекомендует Lonely Planet. Лучше всего туда отправляться осенью или зимой. Холодное море, ледяной порывистый ветер и скалистые берега — то, что нужно любителям долгих прогулок.

Пляж Рейнисфьяра, Вик, Исландия



До пляжа Рейнисфьяра можно дойти пешком из самой южной исландской деревни Вик, которая находится в 2,5 часах езды от Рейкьявика. Пляж покоряет своей суровой красотой — величественными скалами на фоне черного песка. Согласно местной легенде, тролли вытащили на сушу корабль, но лучи солнца превратили их в камни. На пляже живет колония тупиков. Вы можете понаблюдать за жизнью этих птиц со смотровых площадок.